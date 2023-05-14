https://sputniknews.com.tr/20230514/oy-pusulasi-nasil-katlanir-gecersiz-oy-kullanmamak-icin-dikkat-edilmesi-gerekenler-1071053196.html

Oy pusulası nasıl katlanır?: Geçersiz oy kullanmamak için dikkat edilmesi gerekenler

Oy pusulası nasıl katlanır?: Geçersiz oy kullanmamak için dikkat edilmesi gerekenler

Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanırken dikkat edilecek hususlar bir kez daha gündeme geldi... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T09:32+0300

2023-05-14T09:32+0300

2023-05-14T09:36+0300

2023 türkiye seçimleri

cumhurbaşkanı adayı

sandık

oy pusulası

dikkat

geçersiz oy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071053308_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6c679d5d0f51a6f1d0e441cf3c436c16.jpg

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu. Bugün seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.Mühür başka alana bulaşırsa oy geçersiz olur mu?Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan 'Tercih' veya 'Evet' mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için Tercih veya 'Evet' mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.Bazı haber kaynaklarında ve sosyal medyada, seçim pusulasında mührü bastıktan sonra, oy pusulasının dışa doğru katlanması gerektiği, aksi takdirde mürekkebin diğer adaya bulaşıp, oyun geçersiz sayılacağı iddiası öne sürüldü.15 Mart 2023 tarihli ve 2023/129 Sayılı Kararı ve Eki Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge'sinin 41. maddesinin 1. fıkrasının ç ve d bendlerine göre, Tercih veya ‘Evet’ mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması oy pusulalarını geçersiz kılmaz.298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'unun 102. maddesine göre, "Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu Evet mührünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katılır" hükmü kanun ile sabit.

https://sputniknews.com.tr/20230514/turkiye-sandik-basinda-oy-verme-islemi-basladi-1071052077.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanı adayı, sandık, oy pusulası, dikkat, geçersiz oy