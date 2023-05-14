https://sputniknews.com.tr/20230514/oy-kullanimi-sirasinda-baslarina-tavan-sivasi-dusen-2-sandik-musahidi-yaralandi-1071078241.html
Oy kullanımı sırasında başlarına tavan sıvası düşen 2 sandık müşahidi yaralandı
Oy kullanımı sırasında başlarına tavan sıvası düşen 2 sandık müşahidi yaralandı
Ümraniye'de bir ortaokulda oy kullanımı sırasında başlarına tavan sıvası düşen 2 sandık müşahidi yaralandı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T17:30+0300
2023-05-14T17:30+0300
2023-05-14T17:30+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
istanbul
çökme
okul
oy
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Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınıfta oy verme işlemi sürerken müşahitlerin oturduğu bölümün tavan sıvası çöktü.Kafasına tavan sıvasının isabet etmesi nedeniyle hafif yaralanan 2 sandık müşahidi tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından çökmenin meydana geldiği kısım kapatıldı.Sınıftaki oy verme işlemlerine devam edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230514/dunyanin-en-uzun-adami-unvanli-sultan-kosen-oyunu-kullandi-1071076005.html
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türkiye, istanbul, çökme, okul, oy
Oy kullanımı sırasında başlarına tavan sıvası düşen 2 sandık müşahidi yaralandı
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Ümraniye'de bir ortaokulda oy kullanımı sırasında başlarına tavan sıvası düşen 2 sandık müşahidi yaralandı.
Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınıfta oy verme işlemi sürerken müşahitlerin oturduğu bölümün tavan sıvası çöktü.
Kafasına tavan sıvasının isabet etmesi nedeniyle hafif yaralanan 2 sandık müşahidi tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından çökmenin meydana geldiği kısım kapatıldı.
Sınıftaki oy verme işlemlerine devam edildi.