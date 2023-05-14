https://sputniknews.com.tr/20230514/oy-kullandigi-sandikta-cumhurbaskani-erdogana-212-kilicdarogluna-132-ogana-12-oy-cikti-1071093763.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu. Sandıktan Erdoğan'a 212, Kılıçdaroğlu'na 132, Oğan'a 12 oy çıktı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T22:47+0300
2023-05-14T22:47+0300
2023-05-14T22:50+0300
recep tayyip erdoğan
2023 türkiye seçimleri
sandık
seçim
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, cumhurbaşkanlığı için en yüksek oyu Erdoğan aldı. Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandığın sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 212, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 132, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'a 12 oy çıktı. Milletvekili Genel Seçimi Sandıkta, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti'ye 172, CHP'ye 78, MHP'ye 25, İYİ Parti'ye 25, Yeniden Refah Partisi'ne 11, Yeşil Sol Parti'ye 11, Türkiye İşçi Partisi'ne 11, Zafer Partisi'ne 7, Memleket Partisi'ne 5, Büyük Birlik Partisi'ne 3, Adalet Partisi'ne 2, Millet Partisi'ne 1, Genç Parti'ye 1 ve bağımsız aday Fahri Safa Küpcü'ye 4 oy çıktı. Aynı sandıkta Cumhur İttifakı'na 3, Millet İttifakı'na 1, Emek ve Özgürlük İttifakı'na 1 oy verildi.
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recep tayyip erdoğan, sandık, seçim
recep tayyip erdoğan, sandık, seçim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
22:47 14.05.2023 (güncellendi: 22:50 14.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu. Sandıktan Erdoğan'a 212, Kılıçdaroğlu'na 132, Oğan'a 12 oy çıktı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, cumhurbaşkanlığı için en yüksek oyu Erdoğan aldı.
Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandığın sonuçları açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 212, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 132, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'a 12 oy çıktı.
Milletvekili Genel Seçimi Sandıkta, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti'ye 172, CHP'ye 78, MHP'ye 25, İYİ Parti'ye 25, Yeniden Refah Partisi'ne 11, Yeşil Sol Parti'ye 11, Türkiye İşçi Partisi'ne 11, Zafer Partisi'ne 7, Memleket Partisi'ne 5, Büyük Birlik Partisi'ne 3, Adalet Partisi'ne 2, Millet Partisi'ne 1, Genç Parti'ye 1 ve bağımsız aday Fahri Safa Küpcü'ye 4 oy çıktı. Aynı sandıkta Cumhur İttifakı'na 3, Millet İttifakı'na 1, Emek ve Özgürlük İttifakı'na 1 oy verildi.