https://sputniknews.com.tr/20230514/oy-kullandigi-sandikta-cumhurbaskani-erdogana-212-kilicdarogluna-132-ogana-12-oy-cikti-1071093763.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu. Sandıktan Erdoğan'a 212, Kılıçdaroğlu'na 132, Oğan'a 12 oy çıktı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T22:47+0300

2023-05-14T22:47+0300

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recep tayyip erdoğan

2023 türkiye seçimleri

sandık

seçim

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, cumhurbaşkanlığı için en yüksek oyu Erdoğan aldı. Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandığın sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 212, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 132, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'a 12 oy çıktı. Milletvekili Genel Seçimi Sandıkta, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ise AK Parti'ye 172, CHP'ye 78, MHP'ye 25, İYİ Parti'ye 25, Yeniden Refah Partisi'ne 11, Yeşil Sol Parti'ye 11, Türkiye İşçi Partisi'ne 11, Zafer Partisi'ne 7, Memleket Partisi'ne 5, Büyük Birlik Partisi'ne 3, Adalet Partisi'ne 2, Millet Partisi'ne 1, Genç Parti'ye 1 ve bağımsız aday Fahri Safa Küpcü'ye 4 oy çıktı. Aynı sandıkta Cumhur İttifakı'na 3, Millet İttifakı'na 1, Emek ve Özgürlük İttifakı'na 1 oy verildi.

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recep tayyip erdoğan, sandık, seçim