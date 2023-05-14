https://sputniknews.com.tr/20230514/milli-parkta-kaybolan-adam-14-gun-sonra-bulundu-bitki-ve-otlari-yiyerek-hayatta-kaldi-1071046136.html

Milli parkta kaybolan adam 14 gün sonra bulundu: 'Ormandaki bitki ve otları yiyerek hayatta kaldım'

Milli parkta kaybolan adam 14 gün sonra bulundu: 'Ormandaki bitki ve otları yiyerek hayatta kaldım'

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Ilgarini Mağarası'nı gezerken milli parkta kaybolan bir kişi, 14 gün boyunca küçük bir mağarada geceyi geçirip, ormanda... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T00:35+0300

2023-05-14T00:35+0300

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yaşam

milli park

kastamonu

kayıp

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İstanbul’dan Kastamonu’ya gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup, 30 Nisan'da Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilgarini Mağarası'nı ziyaret etmek istedi. Ziyaret sırasında gurupta yer alan 62 yaşındaki Hüseyin Alıcı kayboldu. Kendisinden bir daha haber alınamayan Hüseyin Alıcı’yı bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı 13 asayiş, 4 komando asayiş, 3 dron, JAK timleri, arama ve kurtarma köpeği, 1 cayrokopter ile AFAD, UMKE ekipleri ile 14 gün boyunca yapılan çalışmalarda Alıcı'ya ait herhangi bir ize rastlanamadı. Arama çalışmaların 14’üncü gününde, Hüseyin Alıcı, Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyü Oruç Mahallesi’nde yaşayan yaşlı bir kişinin evine ulaştı. Yardım isteyen Alıcı'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kontrolleri yapılan Alıcı, Pınarbaşı İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Alıcı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bitkin ve yorgun olduğu görülen Hüseyin Alıcı’nın 14 gün boyunca ormanda bulduğu bitki ve otları yiyerek hayatta kaldığı ve küçük bir mağarada geceyi geçirdiği öğrenildi.

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