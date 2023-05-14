https://sputniknews.com.tr/20230514/mhp-lideri-bahceli-oyunu-kullandi-1071064462.html

MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı

MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı

MHP lideri Bahçeli, 14 Mayıs seçimleri için oyunu kullandı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T13:12+0300

2023-05-14T13:12+0300

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devlet bahçeli

2023 türkiye seçimleri

oy kullanma

seçim

çankaya

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’na gelerek oyunu kullandı.'Seçim sonuçlarını partimizden takip edeceğim'Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cenab-ı Allah nasip etti bugün oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarını partimizden takip edeceğim'' dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230514/cumhurbaskani-erdogan-oyunu-kullanacak-1071059347.html

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devlet bahçeli, oy kullanma, seçim, çankaya