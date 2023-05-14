MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Ukrayna’ya verdiği HIMARS roketatarlarına Rus engeli
08:01
1 dk
ÖZEL HABER
DSÖ: Kovid-19’un kökünü kazımak neredeyse imkansız
09:01
1 dk
ÖZEL HABER
AB ülkelerinden sonra Ukrayna’ya bir yasak da Moldova’dan
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA analisti McGovern: Zelenskiy yalan söylüyor
10:01
1 dk
ÖZEL HABER
Çin’den ŞİÖ üyesi diğer ülkelere: Renkli devrim kışkırtmalarına direnmeliyiz
10:31
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna 24 bini çocuk 126 bin kişiyi mağdur etti
10:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus yazar Prilepin’e saldırıda, Ukrayna itirafı
16:35
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
AK Parti’li vekil Çonkar’dan ABD’ye S-400 çıkışı: Egemenliğe müdahale boyutu var
17:15
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’da memurların maaşlarını Dünya Bankası ödedi
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
3 dk
ÖZEL HABER
Saldırıya uğrayan Rus yazar: İlk kez 2017’de öğrendim
19:16
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan Moldova’ya tehdit
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Henry Kissinger: Çin’in barış girişimi her şeyi yerine oturacak
19:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Nazilerin yerinde bugün ABD var
20:16
7 dk
ÖZEL HABER
Hollandali sirket Rusya’dan hastane ekipmani almaya devam edecegiz
20:30
1 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk’tan WhatsApp uyarisi
20:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı MacGregor: Rusya ile ilişkilerimizin düşmanca olması gerektiği fikrini reddediyorum
21:15
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna gizli servisleri terör saldirilari için Rus gençlere para ödüyor
21:30
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nin zafer gününe katilan eski Alman Basbakani gündem oldu
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Disisleri Bakani Ukrayna’ya tüm silahlari verdik
22:10
2 dk
ÖZEL HABER
Pakistan eski Basbakani Imran Han Dünyadaki eski güç dagilimi degisecek
22:20
3 dk
ÖZEL HABER
Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarına çiçek yasağı
22:31
3 dk
ÖZEL HABER
2011 yilindan beri ilk defa iki ülkenin disisleri bakanlari bir araya geldi
22:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan ABD’ye Rusya yalanlaması
23:09
1 dk
ÖZEL HABER
İran: Türkiye’nin de bulunduğu 18 dost ülkeyle ortak serbest ekonomik bölgeler oluşturacağız
23:15
2 dk
ÖZEL HABER
Siyaset bilimcisi Ontikov: Dört ülke, ABD’nin bölgedeki hegemonyasına karşı ortak cephe oluşturabilir
23:39
2 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan Komünist Partisi lideri: Rusya'ya uygulanan ambargo bizi engelliyor
23:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Ukrayna’ya verdiği HIMARS roketatarlarına Rus engeli
06:30
1 dk
ÖZEL HABER
DSÖ: Kovid-19’un kökünü kazımak neredeyse imkansız
06:45
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Varşova Paktı Kuruluşunun Yıldönümü
07:01
3 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
07:15
5 dk
ÖZEL HABER
AB ülkelerinden sonra Ukrayna’ya bir yasak da Moldova’dan
07:30
1 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA analisti McGovern: Zelenskiy yalan söylüyor
07:40
1 dk
ÖZEL HABER
Çin’den ŞİÖ üyesi diğer ülkelere: Renkli devrim kışkırtmalarına direnmeliyiz
07:50
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna 24 bini çocuk 126 bin kişiyi mağdur etti
08:01
2 dk
ÖZEL HABER
Rus yazar Prilepin’e saldırıda, Ukrayna itirafı
08:10
4 dk
ÖZEL HABER
AK Parti’li vekil Çonkar’dan ABD’ye S-400 çıkışı: Egemenliğe müdahale boyutu var
08:20
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’da memurların maaşlarını Dünya Bankası ödedi
08:40
2 dk
ÖZEL HABER
Saldırıya uğrayan Rus yazar: İlk kez 2017’de öğrendim
08:50
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan Moldova’ya tehdit
09:01
2 dk
ÖZEL HABER
Henry Kissinger: Çin’in barış girişimi her şeyi yerine oturacak
09:15
2 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Nazilerin yerinde bugün ABD var
09:30
7 dk
ÖZEL HABER
Hollandali sirket Rusya’dan hastane ekipmani almaya devam edecegiz
10:01
1 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk’tan WhatsApp uyarisi
10:15
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı MacGregor: Rusya ile ilişkilerimizin düşmanca olması gerektiği fikrini reddediyorum
10:29
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna gizli servisleri terör saldirilari için Rus gençlere para ödüyor
10:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nin zafer gününe katilan eski Alman Basbakani gündem oldu
13:15
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Disisleri Bakani Ukrayna’ya tüm silahlari verdik
13:25
2 dk
ÖZEL HABER
Pakistan eski Basbakani Imran Han Dünyadaki eski güç dagilimi degisecek
13:37
3 dk
ÖZEL HABER
Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarına çiçek yasağı
13:44
3 dk
ÖZEL HABER
2011 yilindan beri ilk defa iki ülkenin disisleri bakanlari bir araya geldi
13:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan ABD’ye Rusya yalanlaması
14:13
1 dk
ÖZEL HABER
İran: Türkiye’nin de bulunduğu 18 dost ülkeyle ortak serbest ekonomik bölgeler oluşturacağız
14:24
2 dk
ÖZEL HABER
Siyaset bilimcisi Ontikov: Dört ülke, ABD’nin bölgedeki hegemonyasına karşı ortak cephe oluşturabilir
14:36
2 dk
ÖZEL HABER
Yunanistan Komünist Partisi lideri: Rusya'ya uygulanan ambargo bizi engelliyor
14:45
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Adı müzik tarihine geçti
14:51
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’da memurların maaşlarını Dünya Bankası ödedi
18:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
3 dk
ÖZEL HABER
Saldırıya uğrayan Rus yazar: İlk kez 2017’de öğrendim
19:16
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan Moldova’ya tehdit
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Henry Kissinger: Çin’in barış girişimi her şeyi yerine oturacak
19:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Nazilerin yerinde bugün ABD var
20:16
7 dk
ÖZEL HABER
Hollandali sirket Rusya’dan hastane ekipmani almaya devam edecegiz
20:30
1 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk’tan WhatsApp uyarisi
20:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı MacGregor: Rusya ile ilişkilerimizin düşmanca olması gerektiği fikrini reddediyorum
21:15
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna gizli servisleri terör saldirilari için Rus gençlere para ödüyor
21:30
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nin zafer gününe katilan eski Alman Basbakani gündem oldu
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Disisleri Bakani Ukrayna’ya tüm silahlari verdik
22:10
2 dk
ÖZEL HABER
Pakistan eski Basbakani Imran Han Dünyadaki eski güç dagilimi degisecek
22:20
3 dk
ÖZEL HABER
Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarına çiçek yasağı
22:31
3 dk
ÖZEL HABER
2011 yilindan beri ilk defa iki ülkenin disisleri bakanlari bir araya geldi
22:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
ÖZEL HABER
Güney Afrika’dan ABD’ye Rusya yalanlaması
23:09
1 dk
ÖZEL HABER
İran: Türkiye’nin de bulunduğu 18 dost ülkeyle ortak serbest ekonomik bölgeler oluşturacağız
23:15
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230514/mhp-lideri-bahceli-oyunu-kullandi-1071064462.html
MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı
MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı
MHP lideri Bahçeli, 14 Mayıs seçimleri için oyunu kullandı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T13:12+0300
2023-05-14T14:10+0300
devlet bahçeli
2023 türkiye seçimleri
oy kullanma
seçim
çankaya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071064512_0:0:988:557_1920x0_80_0_0_330b2d684fbed21196ca54e1388210d5.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’na gelerek oyunu kullandı.'Seçim sonuçlarını partimizden takip edeceğim'Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cenab-ı Allah nasip etti bugün oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarını partimizden takip edeceğim'' dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230514/cumhurbaskani-erdogan-oyunu-kullanacak-1071059347.html
çankaya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071064512_0:0:988:741_1920x0_80_0_0_b57934f9009de7a678e7996b7ef42858.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, oy kullanma, seçim, çankaya
devlet bahçeli, oy kullanma, seçim, çankaya

MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı

13:12 14.05.2023 (güncellendi: 14:10 14.05.2023)
© HabertürkMHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2023
© Habertürk
Abone olTelegram
MHP lideri Bahçeli, 14 Mayıs seçimleri için oyunu kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’na gelerek oyunu kullandı.

'Seçim sonuçlarını partimizden takip edeceğim'

Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cenab-ı Allah nasip etti bugün oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarını partimizden takip edeceğim'' dedi.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayımlardan sonra demokrasi için hayırlısıyla bir gelecek niyaz ediyoruz
11:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала