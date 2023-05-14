https://sputniknews.com.tr/20230514/mhp-lideri-bahceli-oyunu-kullandi-1071064462.html
MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı
MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı
MHP lideri Bahçeli, 14 Mayıs seçimleri için oyunu kullandı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T13:12+0300
2023-05-14T13:12+0300
2023-05-14T14:10+0300
devlet bahçeli
2023 türkiye seçimleri
oy kullanma
seçim
çankaya
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’na gelerek oyunu kullandı.'Seçim sonuçlarını partimizden takip edeceğim'Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cenab-ı Allah nasip etti bugün oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarını partimizden takip edeceğim'' dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230514/cumhurbaskani-erdogan-oyunu-kullanacak-1071059347.html
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devlet bahçeli, oy kullanma, seçim, çankaya
devlet bahçeli, oy kullanma, seçim, çankaya
MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı
13:12 14.05.2023 (güncellendi: 14:10 14.05.2023) Abone ol
MHP lideri Bahçeli, 14 Mayıs seçimleri için oyunu kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’na gelerek oyunu kullandı.
'Seçim sonuçlarını partimizden takip edeceğim'
Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cenab-ı Allah nasip etti bugün oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarını partimizden takip edeceğim'' dedi.