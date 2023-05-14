https://sputniknews.com.tr/20230514/meral-aksener-chp-genel-merkezine-geldi-1071097733.html
Akşener, CHP Genel Merkezi'ne geldi
Akşener, CHP Genel Merkezi'ne geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'ne geldi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T23:50+0300
2023-05-14T23:50+0300
2023-05-14T23:55+0300
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meral akşener
Akşener, CHP Genel Merkezi'ne geldi
23:50 14.05.2023 (güncellendi: 23:55 14.05.2023) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'ne geldi.