https://sputniknews.com.tr/20230514/kirim-parlamentosu-prezidyumu-yarimadanin-ukraynaya-devrine-dair-kararin-iptalini-gorusecek-1071060916.html
Kırım Parlamentosu Prezidyumu, yarımadanın Ukrayna'ya devrine dair kararın iptalini görüşecek
Kırım Parlamentosu Prezidyumu, yarımadanın Ukrayna'ya devrine dair kararın iptalini görüşecek
Sputnik'e demeç veren Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Kırım Parlamentosu Prezidyumu'nun (başkanlık divanı) yarımadanın Ukrayna'ya devrine... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T12:31+0300
2023-05-14T12:31+0300
2023-05-14T12:47+0300
ukrayna krizi
vladimir konstantinov
kırım
parlamento
rusya
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Kırım Parlamentosu Prezidyumu'nun Kırım'ın Ukrayna'ya devrini öngören 1954 tarihli kararı ele alacağını açıklayan Parlamento Başkanı Vladimir Konstantinov, konunun Prezidyum'un en yakın tarihli toplantısında gündeme getirileceğini söyledi.Konstantinov, Kırım Devlet Konseyi Başkanlığı bünyesindeki hukuk işleri bilim kuruluna konuyu ayrıntılı şekilde inceleme talimatı vereceklerini belirtti.SSCB Yüksek Konseyi Prezidyumu, 19 Şubat 1954'te aldığı kararla, Kırım'ı, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne devretmişti.2014'te geri döndüKırım halkı, Mart 2014'te düzenlenen referandum sonucunda yüzde 96.77 ile Rusya'yla birleşmeyi kabul etti.Kırım, referandum sonrasında 18 Mart 2014'te Kremlin'de düzenlenen imza töreniyle resmen Rusya'ya bağlandı.
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vladimir konstantinov, kırım, parlamento, rusya, ukrayna, sscb, sovyetler birliği
vladimir konstantinov, kırım, parlamento, rusya, ukrayna, sscb, sovyetler birliği
Kırım Parlamentosu Prezidyumu, yarımadanın Ukrayna'ya devrine dair kararın iptalini görüşecek
12:31 14.05.2023 (güncellendi: 12:47 14.05.2023) Abone ol
Sputnik'e demeç veren Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Kırım Parlamentosu Prezidyumu'nun (başkanlık divanı) yarımadanın Ukrayna'ya devrine dair kararın iptalini görüşeceğini söyledi.
Kırım Parlamentosu Prezidyumu'nun Kırım'ın Ukrayna'ya devrini öngören 1954 tarihli kararı ele alacağını açıklayan Parlamento Başkanı Vladimir Konstantinov, konunun Prezidyum'un en yakın tarihli toplantısında gündeme getirileceğini söyledi.
Konstantinov, Kırım Devlet Konseyi Başkanlığı bünyesindeki hukuk işleri bilim kuruluna konuyu ayrıntılı şekilde inceleme talimatı vereceklerini belirtti.
SSCB Yüksek Konseyi Prezidyumu, 19 Şubat 1954'te aldığı kararla, Kırım'ı, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne devretmişti.
2014'te geri döndü
Kırım halkı, Mart 2014'te düzenlenen referandum sonucunda yüzde 96.77 ile Rusya'yla birleşmeyi kabul etti.
Kırım, referandum sonrasında 18 Mart 2014'te Kremlin'de düzenlenen imza töreniyle resmen Rusya'ya bağlandı.