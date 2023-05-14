Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı: 'Bundan sonra bu ülkeye baharlar gelecek'

“Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Sandığa gidip oy kullanan bütün yurttaşlarıma en içten saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz, bundan sonra göreceksiniz inşallah, bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek."