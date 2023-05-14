Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı: 'Bundan sonra bu ülkeye baharlar gelecek'
11:29 14.05.2023 (güncellendi: 12:31 14.05.2023)
© AA Kemal Kılıçdaroğlu
© AA
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokuluna gelen Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun ilgi ile karşılaştı.
""
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Selvi Kılıçdaroğlu ile oy kullanacağı okula geldi https://t.co/muYiTrnZoD pic.twitter.com/4mELEeOKgj— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 14, 2023
4221 numaralı sandığı geçen Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu:
“Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Sandığa gidip oy kullanan bütün yurttaşlarıma en içten saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz, bundan sonra göreceksiniz inşallah, bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek."
© Sputnik / Turan SalcıMillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullandıktan sonra basın açıklaması yaptı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullandıktan sonra basın açıklaması yaptı.
© Sputnik / Turan Salcı