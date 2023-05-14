https://sputniknews.com.tr/20230514/karamollaoglu-yeter-ki-sandiklara-sahip-cikalim-inanin-degisim-yakindir-1071095147.html

Karamollaoğlu: Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır

Karamollaoğlu: Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız" ve çağrı yaptı: "Yeter ki... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T23:06+0300

2023-05-14T23:06+0300

2023-05-14T23:06+0300

2023 türkiye seçimleri

temel karamollaoğlu

saadet partisi

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim sürecine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.Karamollaoğlu, "Her seçim izlediğimiz bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar. Milletimiz müsterih olsun! Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız. Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır!" dedi.

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2023

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temel karamollaoğlu, saadet partisi