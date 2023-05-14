https://sputniknews.com.tr/20230514/karamollaoglu-yeter-ki-sandiklara-sahip-cikalim-inanin-degisim-yakindir-1071095147.html
Karamollaoğlu: Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır
Karamollaoğlu: Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız" ve çağrı yaptı: "Yeter ki... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T23:06+0300
2023-05-14T23:06+0300
2023-05-14T23:06+0300
2023 türkiye seçimleri
temel karamollaoğlu
saadet partisi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim sürecine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.Karamollaoğlu, "Her seçim izlediğimiz bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar. Milletimiz müsterih olsun! Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız. Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır!" dedi.
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temel karamollaoğlu, saadet partisi
temel karamollaoğlu, saadet partisi
Karamollaoğlu: Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız" ve çağrı yaptı: "Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır!" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim sürecine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.
Karamollaoğlu, "Her seçim izlediğimiz bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar. Milletimiz müsterih olsun! Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız. Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır!" dedi.