https://sputniknews.com.tr/20230514/kahramanmarasta-deprem--1071072522.html
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem
Kandilli verilerine göre, Kahramanmaraş Göksun merkezli, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T15:44+0300
2023-05-14T15:44+0300
2023-05-14T15:44+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
kandilli rasathanesi
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6 Şubat merkezli 2 büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar devam ediyor.Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş Göksun merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 15.06'da meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.AFAD tarafından yapılan açıklama göre ise Adana Saimbeyli'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230513/malatyada-4-buyuklugunde-deprem-1071043588.html
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deprem, kahramanmaraş, kandilli rasathanesi
deprem, kahramanmaraş, kandilli rasathanesi
Kahramanmaraş'ta deprem
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Kandilli verilerine göre, Kahramanmaraş Göksun merkezli, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6 Şubat merkezli 2 büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kahramanmaraş Göksun merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.06'da meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD tarafından yapılan açıklama göre ise Adana Saimbeyli'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.