https://sputniknews.com.tr/20230514/istanbulda-metro-seferleri-uzatildi-1071053026.html

İstanbul'da metro seferleri uzatıldı

İstanbul'da metro seferleri uzatıldı

Metro İstanbul, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle bu gece seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T09:16+0300

2023-05-14T09:16+0300

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2023 türkiye seçimleri

istanbul

oy

metro

seçim

uzatma

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Metro İstanbul, Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece belirtilen bölgelerdeki seferlerin 02.00'ye kadar uzatıldığını duyurdu.Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri nedeniyle Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece aşağıdaki hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır” denildi.Duyuruda söz konusu hatlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

https://sputniknews.com.tr/20230514/turkiye-sandik-basinda-oy-verme-islemi-basladi-1071052077.html

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