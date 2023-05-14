https://sputniknews.com.tr/20230514/istanbul-barosundan-saat-1700-aciklamasi-1071074140.html

İstanbul Barosu'ndan 'saat 17.00' açıklaması

İstanbul Barosu'ndan 'saat 17.00' açıklaması

İstanbul Barosu, oy kullanma işlemlerinin saat 17.00'de bitmesi ve oluşan sıralar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Sandık Kurulu Başkanı saat 17.00... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T16:10+0300

2023-05-14T16:10+0300

2023-05-14T16:10+0300

2023 türkiye seçimleri

istanbul barosu

saat

seçim

oy kullanma

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Türkiye’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.Oy kullanma işlemleri saat 17.00’de bitecek. Son olarak yoğun katılım ve sıraların uzaması üzerine İstanbul Barosu’ndan açıklama yapıldı.Baronun açıklamasında, "Sandık Kurulu Başkanı saat 17.00 itibarıyla oy kullanmak için kuyrukta bekleyen seçmenlerin kimliklerini toplar ve bu seçmenlere oylarını kullandırır" denildi.Açıklamanın devamında, "Sandık Kurulu Başkanı tarafından saat 17.00 itibarıyla kimliklerin toplanmasından sonra gelen seçmen oyunu kullanamaz" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230514/ysk-oy-pusulalarina-vurulan-sandik-kurulu-muhrune-iliskin-karar-aldi-1071067192.html

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istanbul barosu, saat, seçim, oy kullanma