https://sputniknews.com.tr/20230514/istanbul-barosundan-saat-1700-aciklamasi-1071074140.html
İstanbul Barosu'ndan 'saat 17.00' açıklaması
İstanbul Barosu'ndan 'saat 17.00' açıklaması
İstanbul Barosu, oy kullanma işlemlerinin saat 17.00'de bitmesi ve oluşan sıralar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Sandık Kurulu Başkanı saat 17.00... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T16:10+0300
2023-05-14T16:10+0300
2023-05-14T16:10+0300
2023 türkiye seçimleri
istanbul barosu
saat
seçim
oy kullanma
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Türkiye’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.Oy kullanma işlemleri saat 17.00’de bitecek. Son olarak yoğun katılım ve sıraların uzaması üzerine İstanbul Barosu’ndan açıklama yapıldı.Baronun açıklamasında, "Sandık Kurulu Başkanı saat 17.00 itibarıyla oy kullanmak için kuyrukta bekleyen seçmenlerin kimliklerini toplar ve bu seçmenlere oylarını kullandırır" denildi.Açıklamanın devamında, "Sandık Kurulu Başkanı tarafından saat 17.00 itibarıyla kimliklerin toplanmasından sonra gelen seçmen oyunu kullanamaz" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230514/ysk-oy-pusulalarina-vurulan-sandik-kurulu-muhrune-iliskin-karar-aldi-1071067192.html
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istanbul barosu, saat, seçim, oy kullanma
istanbul barosu, saat, seçim, oy kullanma
İstanbul Barosu'ndan 'saat 17.00' açıklaması
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İstanbul Barosu, oy kullanma işlemlerinin saat 17.00'de bitmesi ve oluşan sıralar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Sandık Kurulu Başkanı saat 17.00 itibarıyla oy kullanmak için kuyrukta bekleyen seçmenlerin kimliklerini toplar ve bu seçmenlere oylarını kullandırır" denildi.
Türkiye’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
Oy kullanma işlemleri saat 17.00’de bitecek. Son olarak yoğun katılım ve sıraların uzaması üzerine İstanbul Barosu’ndan açıklama yapıldı.
Baronun açıklamasında, "Sandık Kurulu Başkanı saat 17.00 itibarıyla oy kullanmak için kuyrukta bekleyen seçmenlerin kimliklerini toplar ve bu seçmenlere oylarını kullandırır" denildi.
Açıklamanın devamında, "Sandık Kurulu Başkanı tarafından saat 17.00 itibarıyla kimliklerin toplanmasından sonra gelen seçmen oyunu kullanamaz" ifadeleri kullanıldı.