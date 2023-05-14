https://sputniknews.com.tr/20230514/imamoglu-ve-yavas-aciklama-yapiyor-1071084764.html

Yavaş ve İmamoğlu'ndan ortak açıklama: 'İstanbul ve Ankara öndeyiz'

Yavaş ve İmamoğlu'ndan ortak açıklama: 'İstanbul ve Ankara öndeyiz'

İmamoğlu ve Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. İmamoğlu Anadolu Ajansı verilerini eleştirdi ve "Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altındadır" dedi... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T19:39+0300

2023-05-14T19:39+0300

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2023 türkiye seçimleri

ekrem imamoğlu

mansur yavaş

istanbul

ankara

seçim

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, CHP'de açıklama yaptı.İmamoğlu Anadolu Ajansı'nı eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:Yavaş: Yüzde 23.87'lik gelen sonuçlara göre Kılıçdaroğlu öndeAnkara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise açıklamasında "Anadolu Ajansı işlevini yerine getirmiyor. Sonuçlara göre Kılıçdaroğlu öndedir. İstanbul ve Ankara öndeyiz. Yüzde 23.87'lik gelen sonuçlara göre Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir" dedi.

istanbul

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ekrem imamoğlu, mansur yavaş, istanbul, ankara, seçim