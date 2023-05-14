https://sputniknews.com.tr/20230514/imamoglu-ve-yavas-aciklama-yapiyor-1071084764.html
Yavaş ve İmamoğlu'ndan ortak açıklama: 'İstanbul ve Ankara öndeyiz'
Yavaş ve İmamoğlu'ndan ortak açıklama: 'İstanbul ve Ankara öndeyiz'
İmamoğlu ve Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. İmamoğlu Anadolu Ajansı verilerini eleştirdi ve "Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altındadır" dedi... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T19:39+0300
2023-05-14T19:39+0300
2023-05-14T19:54+0300
2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
mansur yavaş
istanbul
ankara
seçim
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, CHP'de açıklama yaptı.İmamoğlu Anadolu Ajansı'nı eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:Yavaş: Yüzde 23.87'lik gelen sonuçlara göre Kılıçdaroğlu öndeAnkara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise açıklamasında "Anadolu Ajansı işlevini yerine getirmiyor. Sonuçlara göre Kılıçdaroğlu öndedir. İstanbul ve Ankara öndeyiz. Yüzde 23.87'lik gelen sonuçlara göre Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir" dedi.
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ekrem imamoğlu, mansur yavaş, istanbul, ankara, seçim
ekrem imamoğlu, mansur yavaş, istanbul, ankara, seçim
Yavaş ve İmamoğlu'ndan ortak açıklama: 'İstanbul ve Ankara öndeyiz'
19:39 14.05.2023 (güncellendi: 19:54 14.05.2023) Abone ol
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İmamoğlu ve Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. İmamoğlu Anadolu Ajansı verilerini eleştirdi ve "Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altındadır" dedi. Yavaş ise "İstanbul ve Ankara öndeyiz" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, CHP'de açıklama yaptı.
İmamoğlu Anadolu Ajansı'nı eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Ne yazık ki her seçimde gördüğümüz manzarayı yaşıyoruz. Yine bir Anadolu Ajansı vakası gündemde. Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altındadır. Hiçbir itibari yoktur vatandaşlarımızın itibar etmemesini bekliyoruz. Bu akşam toplama çıkarmayı öğreteceğiz"
Yavaş: Yüzde 23.87'lik gelen sonuçlara göre Kılıçdaroğlu önde
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise açıklamasında "Anadolu Ajansı işlevini yerine getirmiyor. Sonuçlara göre Kılıçdaroğlu öndedir. İstanbul ve Ankara öndeyiz. Yüzde 23.87'lik gelen sonuçlara göre Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir" dedi.