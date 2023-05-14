https://sputniknews.com.tr/20230514/ilani-yayinlayan-site-de-suclu-bulundu-bekara-ev-yok-ilanina-90-bin-tl-ceza-1071053874.html

İlanı yayınlayan site de suçlu bulundu: 'Bekara ev yok' ilanına 90 bin TL ceza

İlanı yayınlayan site de suçlu bulundu: 'Bekara ev yok' ilanına 90 bin TL ceza

Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, 'Bekâra ev yok' diyen ev sahibi ve emlakçıya 10’ar bin lira idari para cezası kesti. Öte yandan ilanı yayınlayan ünlü bir... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T09:45+0300

2023-05-14T09:45+0300

2023-05-14T09:51+0300

ceza

türkiye

kiralık ev

internet sitesi

bekar

ilan

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Yargıdaki kira anlaşmazlıkları başvuruları rekor artış gösterirken, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK) kirayla ilgili son derece çarpıcı yeni bir karara daha imza attı.Hürriyet’te yer alan habere göre, 'Bekâra ev yok' diyen ev sahibi ve emlakçıya 10’ar bin lira idari para cezası kesen TİHEK, bu kez de ilanı yayınlayan ünlü bir internet sitesinin 'Medeni hal temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine' karar verdi. TİHEK, 'Bekâra ev yok' diyen ev sahibinin yanı sıra, bu talimatı uygulayan sıfatıyla emlakçı ve ilanı yayınlayan internet sitesini de ayrımcılıktan suçlu bularak, cezalandırdı.Ev sahibi E.G’ye 5 bin 958 TL, bu ilanı yayınlayan internet sitesine ise üst sınırdan 89 bin 571 TL idari para cezası verildi.Yeni ihlal kararı ışığında 'Öğrenciye, bekâra, emlakçıya ev yok' ve benzeri şeklinde ayrımcılık içeren ilanları yayınlayan internet sitesi veya medya kuruluşlarına TİHEK, şikâyet üzerine 90 bin TL’ye varan idari para cezaları verebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20211202/bekara-ev-yok-diyen-ev-sahibine-ceza-verildi-1051363697.html

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