https://sputniknews.com.tr/20230514/fenerbahceden-zubeyde-hanimin-anit-mezarina-anneler-gunu-ziyareti-1071054013.html

Fenerbahçe'den Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına Anneler Günü ziyareti

Fenerbahçe'den Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına Anneler Günü ziyareti

Fenerbahçe, 14 Mayıs Anneler Günü öncesinde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabristanına... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T09:57+0300

2023-05-14T09:57+0300

2023-05-14T09:57+0300

anneler günü

fenerbahçe

zübeyde hanım

mustafa kemal atatürk

spor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071054064_0:481:1536:1345_1920x0_80_0_0_731902c40fc5ea9132f3b555ecd1ad6b.jpg

Fenerbahçe, Anneler günü kapsamında Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de bulunan anıt mezarını ziyaret etti.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ziyaret hakkında şu ifadeler kullanıldı:Fenerbahçe, Twitter mesajından yayımladığı kutlama mesajında "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, deprem felaketinde kaybettiğimiz annelerimiz başta olmak üzere; kalbimizde ve bizimle olan tüm annelerimizin AnnelerGünü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anneler günü, fenerbahçe, zübeyde hanım, mustafa kemal atatürk