Fenerbahçe'den Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına Anneler Günü ziyareti
© Twitter / FenerbahçeFenerbahçe'den Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına Anneler Günü ziyareti
© Twitter / Fenerbahçe
Fenerbahçe, 14 Mayıs Anneler Günü öncesinde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabristanına ziyarette bulundu.
Fenerbahçe, Anneler günü kapsamında Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de bulunan anıt mezarını ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ziyaret hakkında şu ifadeler kullanıldı:
"İzmir Fenerbahçeliler Derneği, Cumhuriyetimizin 100. yılında Anneler Günü dolayısıyla Kulübümüz adına Zübeyde Annemizi ziyaret etti. Zübeyde Hanım’ın anıt mezarının önüne çelenk bırakan İzmir Derneğimiz, Ulu Önderimiz Atatürk’ün İzmir’e emaneti olan annesinin ruhuna dualar okurken tüm fedakar annelerin de Anneler Gününü kutladı. Kulübümüz adına bırakılan çelenkte, şu mesaj yer alıyordu: 'Toprağı vatan, toplumu millet yapan evladın annesi… Sana Minnettarız...'"
“Toprağı vatan, toplumu millet yapan evladın annesi… Sana Minnettarız!”— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 13, 2023
Cumhuriyet’in 100. yılında
Anneler Günü için Atamızın annesi Zübeyde Hanım’ın kabrini ziyaret ettik. pic.twitter.com/2rNZAM5ggQ
Fenerbahçe, Twitter mesajından yayımladığı kutlama mesajında "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, deprem felaketinde kaybettiğimiz annelerimiz başta olmak üzere; kalbimizde ve bizimle olan tüm annelerimizin AnnelerGünü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, deprem felaketinde kaybettiğimiz annelerimiz başta olmak üzere; kalbimizde ve bizimle olan tüm annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/aaW6JYCjfE— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 14, 2023