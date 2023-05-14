https://sputniknews.com.tr/20230514/eski-pentagon-danismani-abd-zelenskiyi-teslim-olmaya-zorlayabilir-1071093229.html

Eski Pentagon Danışmanı: ABD, Zelenskiy'i teslim olmaya zorlayabilir

Eski Pentagon Danışmanı: ABD, Zelenskiy'i teslim olmaya zorlayabilir

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay McGregor, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Batı'dan gelen baskı nedeniyle er ya da geç... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T22:33+0300

2023-05-14T22:33+0300

2023-05-14T22:33+0300

ukrayna krizi

pentagon

abd

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070582442_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_85ef373978c07ec1f1fc2b9d0d05a094.jpg

Pentagon eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, YouTube kanalı Godfrey Bloom Official’a demecinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Batı'dan gelen baskı nedeniyle er ya da geç çatışmada yenilgiyi kabul etmek zorunda kalacağını söyledi.McGregor, “Washington'da Zelenskiy’e birçok kez söylendiğine inanıyorum: ya Rusya'ya saldırmaya devam eder, ya da teslim olmanın şartlarını belirler. Diğer bir deyişle, hayatta kalmak ve oyunda kalmak istiyorsa, anlamsız bir karşı taarruzda daha da fazla Ukrayna askerini feda etmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.Ukrayna liderinin cephede önemli başarıların olmaması nedeniyle ABD tarafından büyük baskı gördüğüne dikkat çeken McGregor, aynı zamanda gerekli mühimmat ve askeri teçhizatta yaşanan ciddi kıtlık nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin oldukça zor bir durumda olduklarına işaret etti.Batılı müttefiklerden gelen teslimatlardan Ukrayna'nın elinde çok fazla silah kalmadığını savunan McGregor, aynı zamanda NATO'nun Ukrayna ordusunun gerçekten ihtiyaç duyduğu gerekli kaynaklara sahip olmadığını sözlerine ekledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pentagon, abd, vladimir zelenskiy