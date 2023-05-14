https://sputniknews.com.tr/20230514/eski-pentagon-danismani-abd-zelenskiyi-teslim-olmaya-zorlayabilir-1071093229.html
Eski Pentagon Danışmanı: ABD, Zelenskiy'i teslim olmaya zorlayabilir
Eski Pentagon Danışmanı: ABD, Zelenskiy'i teslim olmaya zorlayabilir
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay McGregor, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Batı'dan gelen baskı nedeniyle er ya da geç... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T22:33+0300
2023-05-14T22:33+0300
2023-05-14T22:33+0300
ukrayna krizi
pentagon
abd
vladimir zelenskiy
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Pentagon eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, YouTube kanalı Godfrey Bloom Official’a demecinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Batı'dan gelen baskı nedeniyle er ya da geç çatışmada yenilgiyi kabul etmek zorunda kalacağını söyledi.McGregor, “Washington'da Zelenskiy’e birçok kez söylendiğine inanıyorum: ya Rusya'ya saldırmaya devam eder, ya da teslim olmanın şartlarını belirler. Diğer bir deyişle, hayatta kalmak ve oyunda kalmak istiyorsa, anlamsız bir karşı taarruzda daha da fazla Ukrayna askerini feda etmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.Ukrayna liderinin cephede önemli başarıların olmaması nedeniyle ABD tarafından büyük baskı gördüğüne dikkat çeken McGregor, aynı zamanda gerekli mühimmat ve askeri teçhizatta yaşanan ciddi kıtlık nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin oldukça zor bir durumda olduklarına işaret etti.Batılı müttefiklerden gelen teslimatlardan Ukrayna'nın elinde çok fazla silah kalmadığını savunan McGregor, aynı zamanda NATO'nun Ukrayna ordusunun gerçekten ihtiyaç duyduğu gerekli kaynaklara sahip olmadığını sözlerine ekledi.
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pentagon, abd, vladimir zelenskiy
pentagon, abd, vladimir zelenskiy
Eski Pentagon Danışmanı: ABD, Zelenskiy'i teslim olmaya zorlayabilir
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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay McGregor, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Batı'dan gelen baskı nedeniyle er ya da geç çatışmada yenilgiyi kabul etmek zorunda kalacağını belirtti.
Pentagon eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, YouTube kanalı Godfrey Bloom Official’a demecinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Batı'dan gelen baskı nedeniyle er ya da geç çatışmada yenilgiyi kabul etmek zorunda kalacağını söyledi.
McGregor, “Washington'da Zelenskiy’e birçok kez söylendiğine inanıyorum: ya Rusya'ya saldırmaya devam eder, ya da teslim olmanın şartlarını belirler. Diğer bir deyişle, hayatta kalmak ve oyunda kalmak istiyorsa, anlamsız bir karşı taarruzda daha da fazla Ukrayna askerini feda etmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.
Ukrayna liderinin cephede önemli başarıların olmaması nedeniyle ABD tarafından büyük baskı gördüğüne dikkat çeken McGregor, aynı zamanda gerekli mühimmat ve askeri teçhizatta yaşanan ciddi kıtlık nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin oldukça zor bir durumda olduklarına işaret etti.
Batılı müttefiklerden gelen teslimatlardan Ukrayna'nın elinde çok fazla silah kalmadığını savunan McGregor, aynı zamanda NATO'nun Ukrayna ordusunun gerçekten ihtiyaç duyduğu gerekli kaynaklara sahip olmadığını sözlerine ekledi.