https://sputniknews.com.tr/20230514/emine-erdogandan-secim-paylasimi-1071071813.html
Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı
Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T15:24+0300
2023-05-14T15:24+0300
2023-05-14T15:24+0300
2023 türkiye seçimleri
emine erdoğan
recep tayyip erdoğan
seçim
paylaşım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyumuzu sevgili torunumuzla beraber kullandık. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, oy kullanma süresince emek veren tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.Erdoğan, paylaşımında oy kullandığı ana ilişkin fotoğraflara da yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230514/zafer-partisi-lideri-umit-ozdag-oyunu-ankarada-kullandi-1071070184.html
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emine erdoğan, recep tayyip erdoğan, seçim, paylaşım
emine erdoğan, recep tayyip erdoğan, seçim, paylaşım
Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyumuzu sevgili torunumuzla beraber kullandık. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, oy kullanma süresince emek veren tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında oy kullandığı ana ilişkin fotoğraflara da yer verdi.