https://sputniknews.com.tr/20230514/ekrem-imamoglu-anadolu-ajansini-biz-ayaga-kaldiracagiz-1071097514.html
Mansur Yavaş: İkinci tura kalma ihtimali yüksek
Mansur Yavaş: İkinci tura kalma ihtimali yüksek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ellerindeki seçim sonuçlarına ilişkin bilgi veriyor... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T23:40+0300
2023-05-14T23:40+0300
2023-05-14T23:50+0300
2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
mansur yavaş
seçim
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ellerindeki seçim sonuçlarına ilişkin bilgi veriyor.İmamoğlu açıklamasında şu noktalara değindi:Mansur Yavaş ise konuşmasında şunları ifade etti:
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mansur yavaş, seçim
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mansur yavaş, seçim
Mansur Yavaş: İkinci tura kalma ihtimali yüksek
23:40 14.05.2023 (güncellendi: 23:50 14.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ellerindeki seçim sonuçlarına ilişkin bilgi veriyor. İmamoğlu "Anadolu Ajansı'nı biz ayağa kaldıracağız" dedi. Yavaş ise "İkinci tura kalma ihtimali yüksek" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ellerindeki seçim sonuçlarına ilişkin bilgi veriyor.
İmamoğlu açıklamasında şu noktalara değindi:
Anadolu Ajansı'nı biz ayağa kaldıracağız.
Yüzde 60'larda başlatılan manipülasyon yüzde 49'lara indi. Şu anda sisteme girilmeyen 7 buçuk milyon oy var. Bunlar da bizim güçlü olduğumuz sandıklar.
Mansur Yavaş ise konuşmasında şunları ifade etti:
Soylu sürekli polis marifetiyle sonuçları alıp bildirmek istedi. Neye dayanarak yaptı bilmiyoruz. Islak imzalı tutanak oranı 43 milyon oy yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun oy oranı 47.7, Erdoğan ise 45.8 oluyor.
İkinci tura kalma ihtimali yüksek.