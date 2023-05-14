https://sputniknews.com.tr/20230514/duma-milletvekili-juravlyov-turkiyedeki-cumhurbaskanligi-seciminde-ikinci-tura-isaret-etti-1071089162.html

Duma Milletvekili Juravlyov, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura işaret etti

Duma Milletvekili Juravlyov, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura işaret etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Aleksey Juravlyov, bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T21:03+0300

2023-05-14T21:03+0300

2023-05-14T21:03+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

rusya

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071053308_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6c679d5d0f51a6f1d0e441cf3c436c16.jpg

Sputnik’e konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Juravlyov, “Her halükarda bugün yeni Cumhurbaşkanı’nın adını öğrenmemiz pek olası değil. Türkiye’deki seçim sistemi neredeyse anında sonuç elde edilmesini sağlıyor olsa da adayların yaklaşık olarak eşit sayıda destekçisi var ve ikinci tura gidileceğini tahmin etmek için yerel politikanın ani dönüşlerinin uzmanı olmaya gerek yok” diye konuştu.Juravlyov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yirmi yıldır ilk kez kaybetme olasılığı bulunduğunu, ön anketlerde oyların çoğunluğunu alan bir rakibinin, birleşik muhalefetin temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında olduğunu sözlerine ekledi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, rusya, seçim