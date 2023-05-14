https://sputniknews.com.tr/20230514/duma-milletvekili-juravlyov-turkiyedeki-cumhurbaskanligi-seciminde-ikinci-tura-isaret-etti-1071089162.html
Duma Milletvekili Juravlyov, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura işaret etti
Duma Milletvekili Juravlyov, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura işaret etti
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Aleksey Juravlyov, bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T21:03+0300
2023-05-14T21:03+0300
2023-05-14T21:03+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
rusya
seçim
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Sputnik’e konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Juravlyov, “Her halükarda bugün yeni Cumhurbaşkanı’nın adını öğrenmemiz pek olası değil. Türkiye’deki seçim sistemi neredeyse anında sonuç elde edilmesini sağlıyor olsa da adayların yaklaşık olarak eşit sayıda destekçisi var ve ikinci tura gidileceğini tahmin etmek için yerel politikanın ani dönüşlerinin uzmanı olmaya gerek yok” diye konuştu.Juravlyov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yirmi yıldır ilk kez kaybetme olasılığı bulunduğunu, ön anketlerde oyların çoğunluğunu alan bir rakibinin, birleşik muhalefetin temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında olduğunu sözlerine ekledi.
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türkiye, rusya, seçim
Duma Milletvekili Juravlyov, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura işaret etti
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Aleksey Juravlyov, bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçları ile ilgili değerlendirmesinde ikinci tura gidilebileceğini öngördü.
Sputnik’e konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Juravlyov, “Her halükarda bugün yeni Cumhurbaşkanı’nın adını öğrenmemiz pek olası değil. Türkiye’deki seçim sistemi neredeyse anında sonuç elde edilmesini sağlıyor olsa da adayların yaklaşık olarak eşit sayıda destekçisi var ve ikinci tura gidileceğini tahmin etmek için yerel politikanın ani dönüşlerinin uzmanı olmaya gerek yok” diye konuştu.
Juravlyov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yirmi yıldır ilk kez kaybetme olasılığı bulunduğunu, ön anketlerde oyların çoğunluğunu alan bir rakibinin, birleşik muhalefetin temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında olduğunu sözlerine ekledi.