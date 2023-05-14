https://sputniknews.com.tr/20230514/diyarbakirda-oy-torbalari-kuyrugu-olustu-1071090320.html

Diyarbakır’da oy torbaları kuyruğu oluştu

Diyarbakır’da oy torbaları kuyruğu oluştu

Diyarbakır’da saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte sayımı tamamlanan oylar torbalara konulup il seçim kuruluna götürüldü. Görevliler, ellerinde oy... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T21:26+0300

2023-05-14T21:26+0300

2023-05-14T21:26+0300

2023 türkiye seçimleri

diyarbakır

kuyruk

sandık

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Türkiye, sabah saat 08.00'de demokrasinin yolu olan seçim için sandık başına gitti. Seçmenler, ülkeyi 5 yıl yönetecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için tercihte bulundu.Kentte saat 17.00’de 3 bin 675 sandıkta oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra görevlilerin nezaretinde oylar sayılmaya başlandı. Sayımı tamamlanan yerlerden oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna götürüldü.Görevliler polis kontrolünden geçtikten sonra seçim kuruluna girmek üzere bekledi. Bununla birlikte ellerinde oy torbaları olan görevliler metrelerce kuyruk oluşturdu.

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diyarbakır, kuyruk, sandık