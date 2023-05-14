https://sputniknews.com.tr/20230514/diyarbakirda-oy-torbalari-kuyrugu-olustu-1071090320.html
Diyarbakır’da oy torbaları kuyruğu oluştu
Diyarbakır’da oy torbaları kuyruğu oluştu
Diyarbakır’da saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte sayımı tamamlanan oylar torbalara konulup il seçim kuruluna götürüldü. Görevliler, ellerinde oy... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T21:26+0300
2023-05-14T21:26+0300
2023-05-14T21:26+0300
2023 türkiye seçimleri
diyarbakır
kuyruk
sandık
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Türkiye, sabah saat 08.00'de demokrasinin yolu olan seçim için sandık başına gitti. Seçmenler, ülkeyi 5 yıl yönetecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için tercihte bulundu.Kentte saat 17.00’de 3 bin 675 sandıkta oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra görevlilerin nezaretinde oylar sayılmaya başlandı. Sayımı tamamlanan yerlerden oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna götürüldü.Görevliler polis kontrolünden geçtikten sonra seçim kuruluna girmek üzere bekledi. Bununla birlikte ellerinde oy torbaları olan görevliler metrelerce kuyruk oluşturdu.
https://sputniknews.com.tr/20230514/demirtas-sonuclarin-kesinlesmesi-gunlerce-surse-bile-sandiklari-asla-terk-etmeyin-1071089580.html
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diyarbakır, kuyruk, sandık
diyarbakır, kuyruk, sandık
Diyarbakır’da oy torbaları kuyruğu oluştu
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Diyarbakır’da saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte sayımı tamamlanan oylar torbalara konulup il seçim kuruluna götürüldü. Görevliler, ellerinde oy torbalarıyla metrelerce kuyruk oluşturdu.
Türkiye, sabah saat 08.00'de demokrasinin yolu olan seçim için sandık başına gitti. Seçmenler, ülkeyi 5 yıl yönetecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için tercihte bulundu.
Kentte saat 17.00’de 3 bin 675 sandıkta oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra görevlilerin nezaretinde oylar sayılmaya başlandı. Sayımı tamamlanan yerlerden oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna götürüldü.
Görevliler polis kontrolünden geçtikten sonra seçim kuruluna girmek üzere bekledi. Bununla birlikte ellerinde oy torbaları olan görevliler metrelerce kuyruk oluşturdu.