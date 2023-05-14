Diyarbakır'da oy kullanma işleminden manzaralar: Yoğun katılım dikkat çekti

© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır'da, önceki seçimlere oranla yoğun katılım var.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Diyarbakır'da, önceki seçimlere oranla yoğun katılım var.
© Sputnik / Sertaç Kayar Oy kullanma işleminin başladığı saat 08.00'da oy kullanılan okulların önüne giden vatandaşlar yoğun kalabalıklar oluşturdu.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Oy kullanma işleminin başladığı saat 08.00'da oy kullanılan okulların önüne giden vatandaşlar yoğun kalabalıklar oluşturdu.
© Sputnik / Sertaç KayarDepremden etkilenen ve ağır hasarlı binalar nedeniyle göç veren Bağlar İlçesi'nde okullardaki yoğun kalabalıklar dikkat çekti.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Depremden etkilenen ve ağır hasarlı binalar nedeniyle göç veren Bağlar İlçesi'nde okullardaki yoğun kalabalıklar dikkat çekti.
© Sputnik / Sertaç KayarYaşlı, genç, kadın yüzlerce kişi oy kullanma işleminin başlaması ile sandık başına giderek oyunu kullandı.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Yaşlı, genç, kadın yüzlerce kişi oy kullanma işleminin başlaması ile sandık başına giderek oyunu kullandı.
© Sputnik / Sertaç KayarOy kullanma işlemi için gelen yaşlı ve engellilere yakınları ve görevliler yardımcı olarak oy kullanacakları sandığa götürdü. Kent genelinde oy kullanma işlemi sürüyor.
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© Sputnik / Sertaç Kayar
Oy kullanma işlemi için gelen yaşlı ve engellilere yakınları ve görevliler yardımcı olarak oy kullanacakları sandığa götürdü. Kent genelinde oy kullanma işlemi sürüyor.