https://sputniknews.com.tr/20230514/demirtas-sonuclarin-kesinlesmesi-gunlerce-surse-bile-sandiklari-asla-terk-etmeyin-1071089580.html
Demirtaş: Sonuçların kesinleşmesi günlerce sürse bile sandıkları asla terk etmeyin
Demirtaş: Sonuçların kesinleşmesi günlerce sürse bile sandıkları asla terk etmeyin
Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Sonuçların kesinleşmesi günlerce sürse bile sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin" açıklamasında... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T21:17+0300
2023-05-14T21:17+0300
2023-05-14T21:18+0300
2023 türkiye seçimleri
selahattin demirtaş
seçim
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selahattin Demirtaş, "Sonuçların kesinleşmesi günlerce sürse bile sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Muhalefet kesinlikle önde ve ilk turda bitti, bitecek. Oylarınıza sahip çıkın, bütün Türkiye kazansın" dedi.
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selahattin demirtaş, seçim
selahattin demirtaş, seçim
Demirtaş: Sonuçların kesinleşmesi günlerce sürse bile sandıkları asla terk etmeyin
21:17 14.05.2023 (güncellendi: 21:18 14.05.2023) Abone ol
Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Sonuçların kesinleşmesi günlerce sürse bile sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin" açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selahattin Demirtaş, "Sonuçların kesinleşmesi günlerce sürse bile sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Muhalefet kesinlikle önde ve ilk turda bitti, bitecek. Oylarınıza sahip çıkın, bütün Türkiye kazansın" dedi.