Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'deki demokrasi olgunluğunun bir göstergesini yaşıyoruz

"Aynı zamanda da bu Türkiye'deki demokrasi olgunluğunun bir göstergesini de yaşıyoruz. Ben şunu ısrarla, iddialı bir biçimde de ortaya koymak istiyorum. Türkiye kadar seçimlerini şeffaf yapabilen, olgunluk içerisinde, bir bayram havası içerisinde geçiren ve bu kadar yüksek katılımla seçimlere katılan ve kararını veren dünyada inanın başka bir ülke, başka bir milletin olduğunu göremiyoruz. Batı demokrasileri de başta olmak üzere katılımların genelde çok az olduğunu görürüz. Ne kadar şaibeli olduğuna da son dönemlerde de hep birlikte şahit oluyoruz. Türkiye bu anlamda da dünyaya bir örnek teşkil etmektedir. Bu anlamda da gururlu ve mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum."