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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam" açıklamasında bulundu. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T17:09+0300
2023-05-14T17:09+0300
2023-05-14T17:09+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam" açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." ifadelerini kullandı.