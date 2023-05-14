https://sputniknews.com.tr/20230514/cumhurbaskani-erdogan-secimleri-takip-etmek-icin-ankaraya-gecti-1071072644.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimleri takip etmek için Ankara'ya geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimleri takip etmek için Ankara'ya geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimleri takip etmek için İstanbul'dan Ankara'ya geçti. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T15:49+0300
2023-05-14T15:49+0300
2023-05-14T15:49+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
ankara
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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul'da oyunu kullanan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.15'te Ankara'ya geldi. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Erdoğan'ın seçimleri buradan takip edeceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230514/emine-erdogandan-secim-paylasimi-1071071813.html
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recep tayyip erdoğan, seçim, ankara
recep tayyip erdoğan, seçim, ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimleri takip etmek için Ankara'ya geçti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimleri takip etmek için İstanbul'dan Ankara'ya geçti.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul'da oyunu kullanan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.15'te Ankara'ya geldi.
Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Erdoğan'ın seçimleri buradan takip edeceği bildirildi.