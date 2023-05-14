https://sputniknews.com.tr/20230514/chpli-oztrak-tabloyu-son-derece-olumlu-goruyoruz-1071083829.html
CHP'li Öztrak: Tabloyu son derece olumlu görüyoruz
CHP'li Öztrak: Tabloyu son derece olumlu görüyoruz
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Tabloyu son derece olumlu görüyoruz" dedi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T19:15+0300
2023-05-14T19:15+0300
2023-05-14T19:19+0300
2023 türkiye seçimleri
faik öztrak
seçim
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Öztrak, "Sonuçları yakından takip ediyoruz. AA geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor" dedi.Öztrak, CHP'ye gelen tablonun olumlu olduğunu belirterek, "Bize ulaşan verilere göre biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz" ifadelerini kullandı.
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faik öztrak, seçim
CHP'li Öztrak: Tabloyu son derece olumlu görüyoruz
19:15 14.05.2023 (güncellendi: 19:19 14.05.2023) Abone ol
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Tabloyu son derece olumlu görüyoruz" dedi.
Öztrak, "Sonuçları yakından takip ediyoruz. AA geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor" dedi.
Öztrak, CHP'ye gelen tablonun olumlu olduğunu belirterek, "Bize ulaşan verilere göre biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz" ifadelerini kullandı.