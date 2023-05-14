https://sputniknews.com.tr/20230514/cankaya-belediye-baskani-tasdelen--cumhurbaskanligi-sonuc-tutanagi-geciktiriliyor-1071093175.html
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Cumhurbaşkanlığı sonuç tutanağı geciktiriliyor
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Cumhurbaşkanlığı sonuç tutanağı geciktiriliyor
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Cumhurbaşkanlığı sonuç tutanağı, itirazlarla ve milletvekili tutanağı ile birlikte verilecek denilerek geciktiriliyor"... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T22:30+0300
2023-05-14T22:30+0300
2023-05-14T22:35+0300
seçim
alper taşdelen
2023 türkiye seçimleri
çankaya
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Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Çankaya'da seçim sandık sonuçlarına ilişkin sosyal medyadan bir açıklamada bulundu. Taşdelen açıklamasında "Çankaya 716 bin kişiyle en çok seçmene sahip ilçe. 1971 sandıktan şu ana kadar verilen ıslak imzalı tutanak sayısı %30. Cumhurbaşkanlığı sonuç tutanağı, itirazlarla ve milletvekili tutanağı ile birlikte verilecek denilerek geciktiriliyor. Bekleyin. Farkı açacağız" dedi.
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seçim, alper taşdelen, çankaya
seçim, alper taşdelen, çankaya
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Cumhurbaşkanlığı sonuç tutanağı geciktiriliyor
22:30 14.05.2023 (güncellendi: 22:35 14.05.2023) Abone ol
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Cumhurbaşkanlığı sonuç tutanağı, itirazlarla ve milletvekili tutanağı ile birlikte verilecek denilerek geciktiriliyor" açıklamasında bulundu.
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Çankaya'da seçim sandık sonuçlarına ilişkin sosyal medyadan bir açıklamada bulundu. Taşdelen açıklamasında "Çankaya 716 bin kişiyle en çok seçmene sahip ilçe. 1971 sandıktan şu ana kadar verilen ıslak imzalı tutanak sayısı %30. Cumhurbaşkanlığı sonuç tutanağı, itirazlarla ve milletvekili tutanağı ile birlikte verilecek denilerek geciktiriliyor. Bekleyin. Farkı açacağız" dedi.