https://sputniknews.com.tr/20230514/cankaya-belediye-baskani-tasdelen--cumhurbaskanligi-sonuc-tutanagi-geciktiriliyor-1071093175.html

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Cumhurbaşkanlığı sonuç tutanağı geciktiriliyor

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: Cumhurbaşkanlığı sonuç tutanağı geciktiriliyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Cumhurbaşkanlığı sonuç tutanağı, itirazlarla ve milletvekili tutanağı ile birlikte verilecek denilerek geciktiriliyor"... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

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seçim

alper taşdelen

2023 türkiye seçimleri

çankaya

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Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Çankaya'da seçim sandık sonuçlarına ilişkin sosyal medyadan bir açıklamada bulundu. Taşdelen açıklamasında "Çankaya 716 bin kişiyle en çok seçmene sahip ilçe. 1971 sandıktan şu ana kadar verilen ıslak imzalı tutanak sayısı %30. Cumhurbaşkanlığı sonuç tutanağı, itirazlarla ve milletvekili tutanağı ile birlikte verilecek denilerek geciktiriliyor. Bekleyin. Farkı açacağız" dedi.

çankaya

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seçim, alper taşdelen, çankaya