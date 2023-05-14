https://sputniknews.com.tr/20230514/cankaya-belediye-baskani-alper-tasdelen-cankayada-neredeyse-her-sandiga-itiraz-ediliyor-1071086574.html
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: Neredeyse her sandığa itiraz ediliyor
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: Neredeyse her sandığa itiraz ediliyor
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Çankaya’da neredeyse her sandığa itiraz ediliyor" dedi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T20:16+0300
2023-05-14T20:16+0300
2023-05-14T20:16+0300
2023 türkiye seçimleri
alper taşdelen
ankara
çankaya
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve şunları söyledi:
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alper taşdelen, ankara, çankaya
alper taşdelen, ankara, çankaya
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: Neredeyse her sandığa itiraz ediliyor
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Çankaya’da neredeyse her sandığa itiraz ediliyor" dedi.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve şunları söyledi:
"Çankaya’da neredeyse her sandığa itiraz ediliyor. Bu sayede sandıklar tekrar sayıldığı için sonuçların sisteme girilmesi geciktiriliyor. Öndeyiz ve arayı açacağız."