https://sputniknews.com.tr/20230514/canan-kaftancioglu-istanbulda-kilicdaroglu-yuzde-51-oy-oraninda-1071087376.html
Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da Kılıçdaroğlu yüzde 51 oy oranında
Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da Kılıçdaroğlu yüzde 51 oy oranında
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İstanbul'da yüzde 40'ın sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde 51 oy oranında" dedi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T20:36+0300
2023-05-14T20:36+0300
2023-05-14T20:47+0300
2023 türkiye seçimleri
canan kaftancıoğlu
seçim
istanbul
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Kaftancıoğlu'nun paylaştığı veriye göre, İstanbul'da şu ana kadar sisteme girilen sandık sonuçları şöyle:Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 51,33R. Tayyip Erdoğan: yüzde 43,94Sinan Oğan: yüzde 4,45Muharrem İnce: yüzde 0,28
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canan kaftancıoğlu, seçim, istanbul
canan kaftancıoğlu, seçim, istanbul
Canan Kaftancıoğlu: İstanbul'da Kılıçdaroğlu yüzde 51 oy oranında
20:36 14.05.2023 (güncellendi: 20:47 14.05.2023) Abone ol
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İstanbul'da yüzde 40'ın sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde 51 oy oranında" dedi.
Kaftancıoğlu'nun paylaştığı veriye göre, İstanbul'da şu ana kadar sisteme girilen sandık sonuçları şöyle:
Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 51,33
R. Tayyip Erdoğan: yüzde 43,94
Sinan Oğan: yüzde 4,45
Muharrem İnce: yüzde 0,28