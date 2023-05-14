Bakan Karaismailoğlu’nun sandığından 1 oy farkla Erdoğan çıktı

HABERLER Saat başı başlıkları 6 dk 00:00

HABERLER Haber bülteni 3 dk 00:30

ÖZEL HABER ABD’nin Ukrayna’ya verdiği HIMARS roketatarlarına Rus engeli 1 dk 08:01

ÖZEL HABER DSÖ: Kovid-19’un kökünü kazımak neredeyse imkansız 1 dk 09:01

ÖZEL HABER AB ülkelerinden sonra Ukrayna’ya bir yasak da Moldova’dan 1 dk 09:32

ÖZEL HABER Eski CIA analisti McGovern: Zelenskiy yalan söylüyor 1 dk 10:01

ÖZEL HABER Çin’den ŞİÖ üyesi diğer ülkelere: Renkli devrim kışkırtmalarına direnmeliyiz 2 dk 10:31

ÖZEL HABER Ukrayna 24 bini çocuk 126 bin kişiyi mağdur etti 2 dk 10:42

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 11:00

HAFTA SONU HALLERI Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri 113 dk 11:06

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 13:00

GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi 54 dk 13:05

HABERLER Saat başı başlıkları 7 dk 14:00

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 16:00

ÖZEL HABER Rus yazar Prilepin’e saldırıda, Ukrayna itirafı 4 dk 16:35

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 17:00

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 18:00

HABERLER Haber Bülteni 4 dk 18:30

ÖZEL HABER Ukrayna’da memurların maaşlarını Dünya Bankası ödedi 2 dk 18:46

HABERLER Saat başı başlıkları 3 dk 19:00

ÖZEL HABER Saldırıya uğrayan Rus yazar: İlk kez 2017’de öğrendim 2 dk 19:16

ÖZEL HABER Ukrayna’dan Moldova’ya tehdit 2 dk 19:30

ÖZEL HABER Henry Kissinger: Çin’in barış girişimi her şeyi yerine oturacak 2 dk 19:46

HABERLER Saat başı başlıkları 4 dk 20:00

ÖZEL HABER Mehmet Perinçek: Nazilerin yerinde bugün ABD var 7 dk 20:16

ÖZEL HABER Hollandali sirket Rusya’dan hastane ekipmani almaya devam edecegiz 1 dk 20:30

ÖZEL HABER Elon Musk’tan WhatsApp uyarisi 2 dk 20:45

HABERLER Saat başı başlıkları 4 dk 21:00

ÖZEL HABER ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı MacGregor: Rusya ile ilişkilerimizin düşmanca olması gerektiği fikrini reddediyorum 2 dk 21:15

ÖZEL HABER Ukrayna gizli servisleri terör saldirilari için Rus gençlere para ödüyor 2 dk 21:30

ÖZEL HABER Rusya’nin zafer gününe katilan eski Alman Basbakani gündem oldu 2 dk 21:46

HABERLER Saat başı başlıkları 3 dk 22:00

ÖZEL HABER ABD Disisleri Bakani Ukrayna’ya tüm silahlari verdik 2 dk 22:10

ÖZEL HABER Pakistan eski Basbakani Imran Han Dünyadaki eski güç dagilimi degisecek 3 dk 22:20

ÖZEL HABER Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarına çiçek yasağı 3 dk 22:31

ÖZEL HABER 2011 yilindan beri ilk defa iki ülkenin disisleri bakanlari bir araya geldi 4 dk 22:46

HABERLER Saat başı başlıkları 4 dk 23:00

ÖZEL HABER Güney Afrika’dan ABD’ye Rusya yalanlaması 1 dk 23:09

ÖZEL HABER İran: Türkiye’nin de bulunduğu 18 dost ülkeyle ortak serbest ekonomik bölgeler oluşturacağız 2 dk 23:15

ÖZEL HABER Siyaset bilimcisi Ontikov: Dört ülke, ABD’nin bölgedeki hegemonyasına karşı ortak cephe oluşturabilir 2 dk 23:39

ÖZEL HABER Yunanistan Komünist Partisi lideri: Rusya'ya uygulanan ambargo bizi engelliyor 2 dk 23:44

HABERLER Saat başı başlıkları 6 dk 00:00

HABERLER Haber bülteni 3 dk 00:30

ÖZEL HABER ABD’nin Ukrayna’ya verdiği HIMARS roketatarlarına Rus engeli 1 dk 06:30

ÖZEL HABER DSÖ: Kovid-19’un kökünü kazımak neredeyse imkansız 1 dk 06:45

TARİHTE BUGÜN Varşova Paktı Kuruluşunun Yıldönümü 3 dk 07:01

MÜZİĞİN EFSANELERİ Adı müzik tarihine geçti 5 dk 07:15

ÖZEL HABER AB ülkelerinden sonra Ukrayna’ya bir yasak da Moldova’dan 1 dk 07:30

ÖZEL HABER Eski CIA analisti McGovern: Zelenskiy yalan söylüyor 1 dk 07:40

ÖZEL HABER Çin’den ŞİÖ üyesi diğer ülkelere: Renkli devrim kışkırtmalarına direnmeliyiz 2 dk 07:50

ÖZEL HABER Ukrayna 24 bini çocuk 126 bin kişiyi mağdur etti 2 dk 08:01

ÖZEL HABER Rus yazar Prilepin’e saldırıda, Ukrayna itirafı 4 dk 08:10

ÖZEL HABER Ukrayna’da memurların maaşlarını Dünya Bankası ödedi 2 dk 08:40

ÖZEL HABER Saldırıya uğrayan Rus yazar: İlk kez 2017’de öğrendim 2 dk 08:50

ÖZEL HABER Ukrayna’dan Moldova’ya tehdit 2 dk 09:01

ÖZEL HABER Henry Kissinger: Çin’in barış girişimi her şeyi yerine oturacak 2 dk 09:15

ÖZEL HABER Mehmet Perinçek: Nazilerin yerinde bugün ABD var 7 dk 09:30

ÖZEL HABER Hollandali sirket Rusya’dan hastane ekipmani almaya devam edecegiz 1 dk 10:01

ÖZEL HABER Elon Musk’tan WhatsApp uyarisi 2 dk 10:15

ÖZEL HABER ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı MacGregor: Rusya ile ilişkilerimizin düşmanca olması gerektiği fikrini reddediyorum 2 dk 10:29

ÖZEL HABER Ukrayna gizli servisleri terör saldirilari için Rus gençlere para ödüyor 2 dk 10:44

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 11:00

HAFTA SONU HALLERI Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri 114 dk 11:06

HABERLER Saat başı başlıkları 6 dk 13:00

ÖZEL HABER Rusya’nin zafer gününe katilan eski Alman Basbakani gündem oldu 2 dk 13:15

ÖZEL HABER ABD Disisleri Bakani Ukrayna’ya tüm silahlari verdik 2 dk 13:25

ÖZEL HABER Pakistan eski Basbakani Imran Han Dünyadaki eski güç dagilimi degisecek 3 dk 13:37

ÖZEL HABER Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarına çiçek yasağı 3 dk 13:44

ÖZEL HABER 2011 yilindan beri ilk defa iki ülkenin disisleri bakanlari bir araya geldi 4 dk 13:53

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 14:00

ÖZEL HABER Güney Afrika’dan ABD’ye Rusya yalanlaması 1 dk 14:13

ÖZEL HABER İran: Türkiye’nin de bulunduğu 18 dost ülkeyle ortak serbest ekonomik bölgeler oluşturacağız 2 dk 14:24

ÖZEL HABER Siyaset bilimcisi Ontikov: Dört ülke, ABD’nin bölgedeki hegemonyasına karşı ortak cephe oluşturabilir 2 dk 14:36

ÖZEL HABER Yunanistan Komünist Partisi lideri: Rusya'ya uygulanan ambargo bizi engelliyor 2 dk 14:45

MÜZİĞİN EFSANELERİ Adı müzik tarihine geçti 5 dk 14:51

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 15:00

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 16:00

HABERLER Saat başı başlıkları 5 dk 17:00

HABERLER Saat başı başlıkları 4 dk 18:00

HABERLER Haber Bülteni 4 dk 18:30

ÖZEL HABER Ukrayna’da memurların maaşlarını Dünya Bankası ödedi 2 dk 18:46

HABERLER Saat başı başlıkları 9 dk 19:00

HABERLER Saat başı başlıkları 3 dk 19:00

ÖZEL HABER Saldırıya uğrayan Rus yazar: İlk kez 2017’de öğrendim 2 dk 19:16

ÖZEL HABER Ukrayna’dan Moldova’ya tehdit 2 dk 19:30

ÖZEL HABER Henry Kissinger: Çin’in barış girişimi her şeyi yerine oturacak 2 dk 19:46

HABERLER Saat başı başlıkları 4 dk 20:00

ÖZEL HABER Mehmet Perinçek: Nazilerin yerinde bugün ABD var 7 dk 20:16

ÖZEL HABER Hollandali sirket Rusya’dan hastane ekipmani almaya devam edecegiz 1 dk 20:30

ÖZEL HABER Elon Musk’tan WhatsApp uyarisi 2 dk 20:45

HABERLER Saat başı başlıkları 4 dk 21:00

ÖZEL HABER ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı MacGregor: Rusya ile ilişkilerimizin düşmanca olması gerektiği fikrini reddediyorum 2 dk 21:15

ÖZEL HABER Ukrayna gizli servisleri terör saldirilari için Rus gençlere para ödüyor 2 dk 21:30

ÖZEL HABER Rusya’nin zafer gününe katilan eski Alman Basbakani gündem oldu 2 dk 21:46

HABERLER Saat başı başlıkları 3 dk 22:00

ÖZEL HABER ABD Disisleri Bakani Ukrayna’ya tüm silahlari verdik 2 dk 22:10

ÖZEL HABER Pakistan eski Basbakani Imran Han Dünyadaki eski güç dagilimi degisecek 3 dk 22:20

ÖZEL HABER Nazizme karşı zafer kazanan Sovyet askerlerinin mezarına çiçek yasağı 3 dk 22:31

ÖZEL HABER 2011 yilindan beri ilk defa iki ülkenin disisleri bakanlari bir araya geldi 4 dk 22:46

HABERLER Saat başı başlıkları 4 dk 23:00

ÖZEL HABER Güney Afrika’dan ABD’ye Rusya yalanlaması 1 dk 23:09