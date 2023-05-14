https://sputniknews.com.tr/20230514/bakan-karaismailoglunun-sandigindan-1-oy-farkla-erdogan-cikti-1071088862.html
Bakan Karaismailoğlu’nun sandığından 1 oy farkla Erdoğan çıktı
Bakan Karaismailoğlu’nun sandığından 1 oy farkla Erdoğan çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun oy kullandığı sandıktan 1 oy farkla Recep Tayyip Erdoğan çıktı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T20:55+0300
2023-05-14T20:55+0300
2023-05-14T20:55+0300
2023 türkiye seçimleri
adil karaismailoğlu
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Trabzon’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun oy kullandığı 2045 nolu 368 seçmeni bulunan sandıktan 327 oy çıktı.Oylardan 148'i Recep Tayyip Erdoğan'a, 147'si Kemal Kılıçdaroğlu'na, 29 oy Sinan Ogan'a çıktı, 3 oy da geçersiz sayıldı.
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adil karaismailoğlu
Bakan Karaismailoğlu’nun sandığından 1 oy farkla Erdoğan çıktı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun oy kullandığı sandıktan 1 oy farkla Recep Tayyip Erdoğan çıktı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Trabzon’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun oy kullandığı 2045 nolu 368 seçmeni bulunan sandıktan 327 oy çıktı.
Oylardan 148'i Recep Tayyip Erdoğan'a, 147'si Kemal Kılıçdaroğlu'na, 29 oy Sinan Ogan'a çıktı, 3 oy da geçersiz sayıldı.