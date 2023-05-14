https://sputniknews.com.tr/20230514/bahcelinin-oy-kullandigi-sandiktan-kilicdaroglu-cikti-1071089728.html
Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı
Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu'na 238, Erdoğan'a 57, Oğan'a 4, İnce'ye ise 1 oy çıktı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T21:17+0300
2023-05-14T21:17+0300
2023-05-14T21:17+0300
2023 türkiye seçimleri
devlet bahçeli
sandık
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.Bahçeli'nin de oy verdiği 1296 numaralı sandıkta cumhurbaşkanlığı seçimi için 304 oy kullanıldı. Bir vatandaşın yanlış sandıkta oy kullandığının tespiti üzerine sayım öncesi sandıktan rastgele seçilen 1 oy yakılarak iptal edildi. Kullanılan oylardan 3'ü ise geçersiz sayıldı.Sandıktan Kılıçdaroğlu'na 238, Recep Tayyip Erdoğan'a 57, Sinan Oğan'a 4, Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230514/ekrem-imamoglu-ve-mansur-yavas-yeniden-basin-toplantisi-duzenliyor-1071088891.html
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devlet bahçeli, sandık
Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu çıktı
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu'na 238, Erdoğan'a 57, Oğan'a 4, İnce'ye ise 1 oy çıktı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Bahçeli'nin de oy verdiği 1296 numaralı sandıkta cumhurbaşkanlığı seçimi için 304 oy kullanıldı. Bir vatandaşın yanlış sandıkta oy kullandığının tespiti üzerine sayım öncesi sandıktan rastgele seçilen 1 oy yakılarak iptal edildi. Kullanılan oylardan 3'ü ise geçersiz sayıldı.
Sandıktan Kılıçdaroğlu'na 238, Recep Tayyip Erdoğan'a 57, Sinan Oğan'a 4, Muharrem İnce'ye ise 1 oy çıktı.