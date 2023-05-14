https://sputniknews.com.tr/20230514/ata-ittifakinin-adayi-ogan-ankarada-oyunu-kullandi-1071058585.html

Ata İttifakı'nın adayı Oğan, Ankara'da oyunu kullandı

Ata İttifakı'nın adayı Oğan, Ankara'da oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı adayı Oğan, "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T11:46+0300

2023-05-14T11:46+0300

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sinan oğan

2023 türkiye seçimleri

ankara

oy kullanma

seçim

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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için eşi Gökçen, çocukları Göktürk ve Zeynep ile Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 1276 numaralı sandıkta oy kullandı.Oy kullanma işlemini saat 11.30'da tamamlayan Oğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, hayırlı olsun" dedi.Oğan, bir gazetecinin "Heyecanlı mısınız?" sorusuna, "Heyecanlıyız tabii, olmaz mıyız?" yanıtını vererek, eşinin ise erken saatlerde oyunu kullandığını kaydetti.Bir süre vatandaşlarla sohbet eden ve aile fotoğrafı çektiren Oğan çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230514/kemal-kilicdaroglu-oyunu-kullaniyor-1071058613.html

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