https://sputniknews.com.tr/20230514/ata-ittifakinin-adayi-ogan-ankarada-oyunu-kullandi-1071058585.html
Ata İttifakı'nın adayı Oğan, Ankara'da oyunu kullandı
Ata İttifakı'nın adayı Oğan, Ankara'da oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı adayı Oğan, "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T11:46+0300
2023-05-14T11:46+0300
2023-05-14T12:30+0300
sinan oğan
2023 türkiye seçimleri
ankara
oy kullanma
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071060326_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d08a7462d800b21063d5057fbaf15a0a.jpg
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için eşi Gökçen, çocukları Göktürk ve Zeynep ile Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 1276 numaralı sandıkta oy kullandı.Oy kullanma işlemini saat 11.30'da tamamlayan Oğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, hayırlı olsun" dedi.Oğan, bir gazetecinin "Heyecanlı mısınız?" sorusuna, "Heyecanlıyız tabii, olmaz mıyız?" yanıtını vererek, eşinin ise erken saatlerde oyunu kullandığını kaydetti.Bir süre vatandaşlarla sohbet eden ve aile fotoğrafı çektiren Oğan çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230514/kemal-kilicdaroglu-oyunu-kullaniyor-1071058613.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071060326_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_d18505d8886ee42192afe1f3d003e78b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sinan oğan, ankara, oy kullanma, seçim
sinan oğan, ankara, oy kullanma, seçim
Ata İttifakı'nın adayı Oğan, Ankara'da oyunu kullandı
11:46 14.05.2023 (güncellendi: 12:30 14.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı adayı Oğan, "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, hayırlı olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için eşi Gökçen, çocukları Göktürk ve Zeynep ile Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 1276 numaralı sandıkta oy kullandı.
Oy kullanma işlemini saat 11.30'da tamamlayan Oğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, hayırlı olsun" dedi.
Oğan, bir gazetecinin "Heyecanlı mısınız?" sorusuna, "Heyecanlıyız tabii, olmaz mıyız?" yanıtını vererek, eşinin ise erken saatlerde oyunu kullandığını kaydetti.
Bir süre vatandaşlarla sohbet eden ve aile fotoğrafı çektiren Oğan çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.