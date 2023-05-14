https://sputniknews.com.tr/20230514/aksener-yine-ve-yeniden-algi-calismalarindan-beslenen-bir-secim-gecesindeyiz-1071094955.html

Akşener: Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz

Akşener: Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz

İYİ Parti lideri Akşener, "Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

meral akşener

iyi parti

seçim

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız! Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! KAZANIYORUZ!" ifadelerini kullandı.

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meral akşener, iyi parti, seçim