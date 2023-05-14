https://sputniknews.com.tr/20230514/aksener-yine-ve-yeniden-algi-calismalarindan-beslenen-bir-secim-gecesindeyiz-1071094955.html
Akşener: Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz
Akşener: Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz
İYİ Parti lideri Akşener, "Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T23:02+0300
2023-05-14T23:02+0300
2023-05-14T23:08+0300
2023 türkiye seçimleri
meral akşener
iyi parti
seçim
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız! Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! KAZANIYORUZ!" ifadelerini kullandı.
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meral akşener, iyi parti, seçim
meral akşener, iyi parti, seçim
Akşener: Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz
23:02 14.05.2023 (güncellendi: 23:08 14.05.2023) Abone ol
İYİ Parti lideri Akşener, "Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Yine ve yeniden algı çalışmalarından beslenen bir seçim gecesindeyiz... Ama yemezler, çünkü biz bu filmi daha önce çok izledik. Milletimizin verdiği her bir oyun sonuna kadar peşindeyiz! Sabaha kadar buradayız! Merak etmeyin; güneş yerinde her şey yolunda! KAZANIYORUZ!" ifadelerini kullandı.