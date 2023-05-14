https://sputniknews.com.tr/20230514/ak-parti-sozcusu-omer-celik-ysk-gorevini-titizlikle-yapiyor-1071095453.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: YSK görevini titizlikle yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: YSK görevini titizlikle yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "YSK görevini titizlikle yapıyor" dedi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T23:15+0300

2023-05-14T23:15+0300

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2023 türkiye seçimleri

ömer çelik

ak parti

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Çelik'in açıklamaları şöyle:"Biraz evvel iki belediye başkanı televizyona çıktılar. Türk demokrasisi adına vahim ve utanç verici açıklama yaptılar. Ekrem İmamoğlu çıktı 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye açıklama yaptı. Sandıklar sayılıyor, AA'ya saldırıyorlar ve seçim sonucunu ilan ediyorlar. Literatürde diktatörde bir zihniyetin karşılığı diye bir şey aranacaksa o yaklaşım bu yaklaşımdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir."

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2023

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ömer çelik, ak parti