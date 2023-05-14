https://sputniknews.com.tr/20230514/ak-parti-sozcusu-omer-celik-ysk-gorevini-titizlikle-yapiyor-1071095453.html
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: YSK görevini titizlikle yapıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: YSK görevini titizlikle yapıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "YSK görevini titizlikle yapıyor" dedi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T23:15+0300
2023-05-14T23:15+0300
2023-05-14T23:38+0300
2023 türkiye seçimleri
ömer çelik
ak parti
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Çelik'in açıklamaları şöyle:"Biraz evvel iki belediye başkanı televizyona çıktılar. Türk demokrasisi adına vahim ve utanç verici açıklama yaptılar. Ekrem İmamoğlu çıktı 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye açıklama yaptı. Sandıklar sayılıyor, AA'ya saldırıyorlar ve seçim sonucunu ilan ediyorlar. Literatürde diktatörde bir zihniyetin karşılığı diye bir şey aranacaksa o yaklaşım bu yaklaşımdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir."
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ömer çelik, ak parti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: YSK görevini titizlikle yapıyor
23:15 14.05.2023 (güncellendi: 23:38 14.05.2023) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "YSK görevini titizlikle yapıyor" dedi.
Çelik'in açıklamaları şöyle:
"Biraz evvel iki belediye başkanı televizyona çıktılar. Türk demokrasisi adına vahim ve utanç verici açıklama yaptılar. Ekrem İmamoğlu çıktı 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye açıklama yaptı. Sandıklar sayılıyor, AA'ya saldırıyorlar ve seçim sonucunu ilan ediyorlar. Literatürde diktatörde bir zihniyetin karşılığı diye bir şey aranacaksa o yaklaşım bu yaklaşımdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir."