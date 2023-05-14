AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayımlar devam ediyor

Sayımlar devam ediyor. Birçok yorumcu yorum yapıyor. Her bir siyasi partinin müşahitleri üzerinden sonuçlar takip ediliyor. AK Parti olarak sandık konusunda partimizin hassasiyeti konusunda çok kurumsallaşmış durumdayız. Sayımlar devam ediyor. Birçok yorumcu yorum yapıyor. Her bir siyasi partinin müşahitleri üzerinden sonuçlar takip ediliyor. AK Parti olarak sandık konusunda partimizin hassasiyeti konusunda çok kurumsallaşmış durumdayız.

Biz de son ana kadar sandık başında beklenmesi için çağrı yapıyoruz. Biz de son ana kadar sandık başında beklenmesi için çağrı yapıyoruz.