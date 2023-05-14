https://sputniknews.com.tr/20230514/ak-parti-sozcusu-celik-sayimlar-devam-ediyor-1071086817.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayımlar devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayımlar devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayımlar devam ediyor. Biz de son ana kadar sandık başında beklenmesi için çağrı yapıyoruz." dedi. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T20:20+0300
2023-05-14T20:20+0300
2023-05-14T20:24+0300
2023 türkiye seçimleri
ömer çelik
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AK Parti Sözcüsü Çelik açıklama yapıyor.Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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ömer çelik
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sayımlar devam ediyor
20:20 14.05.2023 (güncellendi: 20:24 14.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayımlar devam ediyor. Biz de son ana kadar sandık başında beklenmesi için çağrı yapıyoruz." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik açıklama yapıyor.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Sayımlar devam ediyor. Birçok yorumcu yorum yapıyor. Her bir siyasi partinin müşahitleri üzerinden sonuçlar takip ediliyor. AK Parti olarak sandık konusunda partimizin hassasiyeti konusunda çok kurumsallaşmış durumdayız.
Biz de son ana kadar sandık başında beklenmesi için çağrı yapıyoruz.
CHP Sözcüsü ve belediye başkanlarının bu telaşı nedir? İki belediye başkanı çok vahim bir açıklama yaptılar, Türkiye demokrasisi adına utanç verici bir açıklamadır. İmamoğlu çıktı ve 13. cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'dur dedi. Çıkıp AA'ya saldırdılar ve seçim sonucu ilan ettiler.