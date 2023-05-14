https://sputniknews.com.tr/20230514/adalet-bakani-bozdag-sanliurfada-oyunu-kullandi-1071053558.html
Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da oyunu kullandı
Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da oyunu kullandı
Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu Şanlıurfa'da kullandı. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T09:39+0300
2023-05-14T09:39+0300
2023-05-14T09:40+0300
2023 türkiye seçimleri
adalet bakanı
bekir bozdağ
şanlıurfa
oy kullanma
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile geldi.Oyunu 1075 numaralı sandıkta kullanan Bozdağ, çıkışta gazetecilere, seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olması temenni etti.Oyunu kullandığını belirten Bozdağ, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20230514/turkiye-sandik-basinda-oy-verme-islemi-basladi-1071052077.html
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adalet bakanı, bekir bozdağ, şanlıurfa, oy kullanma
adalet bakanı, bekir bozdağ, şanlıurfa, oy kullanma
Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da oyunu kullandı
09:39 14.05.2023 (güncellendi: 09:40 14.05.2023) Abone ol
Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu Şanlıurfa'da kullandı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile geldi.
Oyunu 1075 numaralı sandıkta kullanan Bozdağ, çıkışta gazetecilere, seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olması temenni etti.
Oyunu kullandığını belirten Bozdağ, şöyle konuştu:
"Hayırlı uğurlu olsun. Bugün milletimiz, evlatlarımızın, ailemizin, milletimizin ve devletimizin geleceği için karar verecektir. Verecekleri kararın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Şanlıurfa'da seçim, büyük bir demokratik olgunluk içinde geçiyor. Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bugüne demokratik olgunluğun en güzel örneklerini vermiştir, bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaktır. Ve demokratik olgunluğun en güzelini göstereceklerdir. Seçimlerimiz Şanlıurfa'mıza, Türkiye'mize, aziz milletimize tekrar hayırlı olsun. Sonuçların da şimdiden hayırlı olsun diyorum."