https://sputniknews.com.tr/20230514/abd-ordusu-alaska-aciklarinda-alti-rus-ucagina-onleme-yapildi-1071095509.html
ABD ordusu: Alaska açıklarında altı Rus uçağına önleme yapıldı
ABD ordusu: Alaska açıklarında altı Rus uçağına önleme yapıldı
Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), geçen Perşembe günü Alaska eyaleti yakınlarındaki uluslararası hava sahasında altı Rus askeri uçağını ‘tespit... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T23:15+0300
2023-05-14T23:15+0300
2023-05-14T23:15+0300
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ABD ve Kanada’nın hava savunmasından sorumlu olan NORAD’dan yapılan açıklamada, geçen Perşembe günü Alaska eyaleti yakınlarındaki uluslararası hava sahasında altı Rus askeri uçağını ‘tespit ederek izlediği, tanımladığı ve önlediği’ belirtildi.Açıklamada, Rus uçaklarının iki ülkenin sınırlarını ihlal etmediği, bu bölgede sayısı yılda 15’e kadar ulaşabilen bu tür uçuşlarının ise tehdit olarak değerlendirilmediği vurgulandı.NORAD’ın basın açıklamasına göre Tu-95 stratejik bombardıman uçaklarının, Il-78 tanker uçakların ve Su-35 avcı uçaklarının ‘önlenmesi’ amacıyla F-16, F-22 savaş uçaklarının ve bir E-3 AWACS havadan radar gözlem uçağının kaldırıldığı ifade edildi.
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abd, alaska, rusya
ABD ordusu: Alaska açıklarında altı Rus uçağına önleme yapıldı
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Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), geçen Perşembe günü Alaska eyaleti yakınlarındaki uluslararası hava sahasında altı Rus askeri uçağını ‘tespit ederek izlediğini, tanımladığını ve önlediğini’ bildirdi.
ABD ve Kanada’nın hava savunmasından sorumlu olan NORAD’dan yapılan açıklamada, geçen Perşembe günü Alaska eyaleti yakınlarındaki uluslararası hava sahasında altı Rus askeri uçağını ‘tespit ederek izlediği, tanımladığı ve önlediği’ belirtildi.
Açıklamada, Rus uçaklarının iki ülkenin sınırlarını ihlal etmediği, bu bölgede sayısı yılda 15’e kadar ulaşabilen bu tür uçuşlarının ise tehdit olarak değerlendirilmediği vurgulandı.
NORAD’ın basın açıklamasına göre Tu-95 stratejik bombardıman uçaklarının, Il-78 tanker uçakların ve Su-35 avcı uçaklarının ‘önlenmesi’ amacıyla F-16, F-22 savaş uçaklarının ve bir E-3 AWACS havadan radar gözlem uçağının kaldırıldığı ifade edildi.