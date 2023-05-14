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1923'ten günümüze Cumhurbaşkanı seçimleri
1923'ten günümüze Cumhurbaşkanı seçimleri
Türkiye tarihinde, 1921 ve 1924 Anayasalarının yürürlükte olduğu dönemlerde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herhangi bir sorun yaşanmazken, 1961 ve 1982... 14.05.2023, Sputnik Türkiye
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cumhurbaşkanı adayı, seçim, fotoğraf, recep tayyip erdoğan, atatürk, фото, abdullah gül
cumhurbaşkanı adayı, seçim, fotoğraf, recep tayyip erdoğan, atatürk, фото, abdullah gül

1923'ten günümüze Cumhurbaşkanı seçimleri

13:00 14.05.2023 (güncellendi: 13:06 14.05.2023)
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Türkiye tarihinde, 1921 ve 1924 Anayasalarının yürürlükte olduğu dönemlerde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde herhangi bir sorun yaşanmazken, 1961 ve 1982 Anayasalarının yürürlükte olduğu dönemlerde Cumhurbaşkanı seçimleri siyasi krizlere neden oldu.
© AACumhuriyetin ilanından günümüze kadar 21 kez Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı.
1923'ten günümüze Cumhurbaşkanı seçimleri - Sputnik Türkiye
1/11
© AA
Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar 21 kez Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı.
© AA1923’ten günümüze 12 Cumhurbaşkanı görev yaptı.
1923'ten günümüze Cumhurbaşkanı seçimleri - Sputnik Türkiye
2/11
© AA
1923’ten günümüze 12 Cumhurbaşkanı görev yaptı.
© AA1921 ve 1924 Anayasalarının yürürlükte olduğu dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dört, Celal Bayar ise üç kez Cumhurbaşkanı oldu.
1923'ten günümüze Cumhurbaşkanı seçimleri - Sputnik Türkiye
3/11
© AA
1921 ve 1924 Anayasalarının yürürlükte olduğu dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dört, Celal Bayar ise üç kez Cumhurbaşkanı oldu.
© AATBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın, '1923’ten Günümüze Cumhurbaşkanı Seçimleri' çalışmasına göre, Türkiye’de cumhurbaşkanı seçimleri her zaman büyük önem taşıdı, bazı seçimler sırasında ise krizler yaşandı.
1923'ten günümüze Cumhurbaşkanı seçimleri - Sputnik Türkiye
4/11
© AA
TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın, '1923’ten Günümüze Cumhurbaşkanı Seçimleri' çalışmasına göre, Türkiye’de cumhurbaşkanı seçimleri her zaman büyük önem taşıdı, bazı seçimler sırasında ise krizler yaşandı.
© AACemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül birer kez seçildi.
1923'ten günümüze Cumhurbaşkanı seçimleri - Sputnik Türkiye
5/11
© AA
Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül birer kez seçildi.
© AA Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün görev süresi sona ererken, başta CHP ve AP olmak üzere, pek çok partinin bir aday etrafında uzlaşma sağlayamadıkları seçimde, turların devamı boyunca pek çok aday çıktı. 5.5 ay süren 118 birleşimde Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan 115 turda sonuç alınamadı ve ülke 5 ay 6 gün Cumhurbaşkansız kaldı.
1923'ten günümüze Cumhurbaşkanı seçimleri - Sputnik Türkiye
6/11
© AA
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün görev süresi sona ererken, başta CHP ve AP olmak üzere, pek çok partinin bir aday etrafında uzlaşma sağlayamadıkları seçimde, turların devamı boyunca pek çok aday çıktı. 5.5 ay süren 118 birleşimde Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan 115 turda sonuç alınamadı ve ülke 5 ay 6 gün Cumhurbaşkansız kaldı.
© AAKenan Evren, 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle Devlet Başkanı olduktan sonra, 7 Kasım 1982 günü yapılan halk oylamasıyla onaylanan Anayasa hükmü uyarınca Cumhurbaşkanı seçildi.
1923'ten günümüze Cumhurbaşkanı seçimleri - Sputnik Türkiye
7/11
© AA
Kenan Evren, 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle Devlet Başkanı olduktan sonra, 7 Kasım 1982 günü yapılan halk oylamasıyla onaylanan Anayasa hükmü uyarınca Cumhurbaşkanı seçildi.
© AA6 Kasım 1989 tarihinde görev süresi son bulan Kenan Evren yerine, oylamanın üçüncü turunda 285 milletvekilinden 263 oy alan Turgut Özal 8. Cumhurbaşkanı seçildi.
1923'ten günümüze Cumhurbaşkanı seçimleri - Sputnik Türkiye
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© AA
6 Kasım 1989 tarihinde görev süresi son bulan Kenan Evren yerine, oylamanın üçüncü turunda 285 milletvekilinden 263 oy alan Turgut Özal 8. Cumhurbaşkanı seçildi.
© AAAhmet Necdet Sezer, 3. tur oylamada 330 oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Bu seçim, partiler arasındaki uzlaşmanın, Cevdet Sunay ve Fahri Korutürk’ün seçilmesinden sonraki üçüncü örneğini oluşturdu. TBMM’de yer alan siyasi partilerin tamamı tarafından desteklenen Sezer, 1982 Anayasası döneminde Meclis dışından seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.
1923'ten günümüze Cumhurbaşkanı seçimleri - Sputnik Türkiye
9/11
© AA
Ahmet Necdet Sezer, 3. tur oylamada 330 oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Bu seçim, partiler arasındaki uzlaşmanın, Cevdet Sunay ve Fahri Korutürk’ün seçilmesinden sonraki üçüncü örneğini oluşturdu. TBMM’de yer alan siyasi partilerin tamamı tarafından desteklenen Sezer, 1982 Anayasası döneminde Meclis dışından seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.
© AACumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün seçilmesinden önce Türkiye'de, gergin ve tartışmalı günler ile 367 krizi yaşandı.
1923'ten günümüze Cumhurbaşkanı seçimleri - Sputnik Türkiye
10/11
© AA
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün seçilmesinden önce Türkiye'de, gergin ve tartışmalı günler ile 367 krizi yaşandı.
© AARecep Tayyip Erdoğan ise doğrudan halkoyuyla iki defa Cumhurbaşkanı seçildi.
Cumhurbaşkanlığı seçimi - Sputnik Türkiye
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© AA
Recep Tayyip Erdoğan ise doğrudan halkoyuyla iki defa Cumhurbaşkanı seçildi.
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