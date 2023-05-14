Eber Gölü flamingolarla hareketlendi

Allı turna olarak da bilinen flamingolar göç yolunda konakladıkların Eber Gölü’nde dron ile görüntülendi.
Allı turna olarak da bilinen flamingolar göç yolunda konakladıkların Eber Gölü’nde dron ile görüntülendi.
Emir Dağları ve Sultan Dağları arasında 967 metre yükseklikte, 125 kilometrekare alana sahipEberGölü, başta flamingolar olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.
Emir Dağları ve Sultan Dağları arasında 967 metre yükseklikte, 125 kilometrekare alana sahipEberGölü, başta flamingolar olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.
Göl, kuş gözlemcileri için de önem taşıyor.
Göl, kuş gözlemcileri için de önem taşıyor.
Flamingolargölün Afyonkarahisar’ın Bolvadin sınırları içerisinde kalan kısmında görüntülendi.
Flamingolargölün Afyonkarahisar’ın Bolvadin sınırları içerisinde kalan kısmında görüntülendi.
EberGölürehberi Kadir Ateş, gazetecilere, flamingolarlagölün daha da hareketlendiğini belirterek, "Baharın simgesi flamingolar, çok güzel görüntü veriyor. Fotoğraf tutkunları da burayı tercih ediyor" dedi.
EberGölürehberi Kadir Ateş, gazetecilere, flamingolarlagölün daha da hareketlendiğini belirterek, "Baharın simgesi flamingolar, çok güzel görüntü veriyor. Fotoğraf tutkunları da burayı tercih ediyor" dedi.
Allı turna olarak da bilinen flamingolar göç yolunda konakladıkların Eber Gölü’nde dron ile görüntülendi.
Emir Dağları ve Sultan Dağları arasında 967 metre yükseklikte, 125 kilometrekare alana sahipEberGölü, başta flamingolar olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.
Göl, kuş gözlemcileri için de önem taşıyor.
Flamingolargölün Afyonkarahisar’ın Bolvadin sınırları içerisinde kalan kısmında görüntülendi.
EberGölürehberi Kadir Ateş, gazetecilere, flamingolarlagölün daha da hareketlendiğini belirterek, "Baharın simgesi flamingolar, çok güzel görüntü veriyor. Fotoğraf tutkunları da burayı tercih ediyor" dedi.