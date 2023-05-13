https://sputniknews.com.tr/20230513/zaporojye-bolge-idaresi-kievin-zaporojye-nukleer-santralini-ele-gecirme-planlari-suruyor-1071034486.html

Zaporojye Bölge İdaresi: Kiev’in Zaporojye Nükleer Santralini ele geçirme planları sürüyor

Zaporojye Bölge İdaresi: Kiev’in Zaporojye Nükleer Santralini ele geçirme planları sürüyor

Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Rogov, Kiev’in Zaporojye Nükleer Güç Santralini ele geçirme planlarının sürdüğünü belirtti. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T16:22+0300

2023-05-13T16:22+0300

2023-05-13T16:22+0300

ukrayna krizi

ukrayna

zaporizhzhya nükleer santrali

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

vladimir rogov

açıklama

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Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi’ndeki ‘Rusya ile Birlikteyiz’ hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Ukrayna birliklerinin Zaporojye Nükleer Güç Santralini ele geçirme planlarının sürdüğünü, Ukraynalı yetkililerin böyle bir planlarının olmadığına dair açıklamalarının dikkat dağıtmaya yönelik bir manevra olduğunu söyledi.Ukrayna’nın devlet enerji şirketi Energoatom’un başkanı Petro Kotin, daha önce CNN'ye yaptığı açıklamada, bir karşı saldırı durumunda Ukrayna birliklerinin Zaporojye Nükleer Santrali'ne zarar vermemek için tesisin etrafından dolanarak ilerlemek zorunda kalacağını ifade etmişti.Rogov, “Bu tür açıklamalar dikkat dağıtmaya yönelik manevralardır. Zelenskiy'in militanlarının planları arasında kesinlikle Dinyeper'i geçmek ve dokunulmaz bir yer olan nükleer santrali işgal etmek bulunuyor. Çünkü ele geçirmeleri durumunda bizim santrali vurmayacağımızı gayet iyi biliyorlar” dedi.

ukrayna

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ukrayna, zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, vladimir rogov, açıklama