https://sputniknews.com.tr/20230513/zaporojye-bolge-idaresi-kievin-zaporojye-nukleer-santralini-ele-gecirme-planlari-suruyor-1071034486.html
Zaporojye Bölge İdaresi: Kiev’in Zaporojye Nükleer Santralini ele geçirme planları sürüyor
Zaporojye Bölge İdaresi: Kiev’in Zaporojye Nükleer Santralini ele geçirme planları sürüyor
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Rogov, Kiev’in Zaporojye Nükleer Güç Santralini ele geçirme planlarının sürdüğünü belirtti. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T16:22+0300
2023-05-13T16:22+0300
2023-05-13T16:22+0300
ukrayna krizi
ukrayna
zaporizhzhya nükleer santrali
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
vladimir rogov
açıklama
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Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi’ndeki ‘Rusya ile Birlikteyiz’ hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Ukrayna birliklerinin Zaporojye Nükleer Güç Santralini ele geçirme planlarının sürdüğünü, Ukraynalı yetkililerin böyle bir planlarının olmadığına dair açıklamalarının dikkat dağıtmaya yönelik bir manevra olduğunu söyledi.Ukrayna’nın devlet enerji şirketi Energoatom’un başkanı Petro Kotin, daha önce CNN'ye yaptığı açıklamada, bir karşı saldırı durumunda Ukrayna birliklerinin Zaporojye Nükleer Santrali'ne zarar vermemek için tesisin etrafından dolanarak ilerlemek zorunda kalacağını ifade etmişti.Rogov, “Bu tür açıklamalar dikkat dağıtmaya yönelik manevralardır. Zelenskiy'in militanlarının planları arasında kesinlikle Dinyeper'i geçmek ve dokunulmaz bir yer olan nükleer santrali işgal etmek bulunuyor. Çünkü ele geçirmeleri durumunda bizim santrali vurmayacağımızı gayet iyi biliyorlar” dedi.
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ukrayna, zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, vladimir rogov, açıklama
ukrayna, zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, vladimir rogov, açıklama
Zaporojye Bölge İdaresi: Kiev’in Zaporojye Nükleer Santralini ele geçirme planları sürüyor
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Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Rogov, Kiev’in Zaporojye Nükleer Güç Santralini ele geçirme planlarının sürdüğünü belirtti.
Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi’ndeki ‘Rusya ile Birlikteyiz’ hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Ukrayna birliklerinin Zaporojye Nükleer Güç Santralini ele geçirme planlarının sürdüğünü, Ukraynalı yetkililerin böyle bir planlarının olmadığına dair açıklamalarının dikkat dağıtmaya yönelik bir manevra olduğunu söyledi.
Ukrayna’nın devlet enerji şirketi Energoatom’un başkanı Petro Kotin, daha önce CNN'ye yaptığı açıklamada, bir karşı saldırı durumunda Ukrayna birliklerinin Zaporojye Nükleer Santrali'ne zarar vermemek için tesisin etrafından dolanarak ilerlemek zorunda kalacağını ifade etmişti.
Rogov, “Bu tür açıklamalar dikkat dağıtmaya yönelik manevralardır. Zelenskiy'in militanlarının planları arasında kesinlikle Dinyeper'i geçmek ve dokunulmaz bir yer olan nükleer santrali işgal etmek bulunuyor. Çünkü ele geçirmeleri durumunda bizim santrali vurmayacağımızı gayet iyi biliyorlar” dedi.