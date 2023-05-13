YSK, Muharrem İnce'ye verilen oyları geçerli sayacak

Henry Kissinger: Çin’in barış girişimi her şeyi yerine oturacak

ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı MacGregor: Rusya ile ilişkilerimizin düşmanca olması gerektiği fikrini reddediyorum

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2011 yilindan beri ilk defa iki ülkenin disisleri bakanlari bir araya geldi