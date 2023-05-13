https://sputniknews.com.tr/20230513/yskdan-muharrem-inceye-verilen-oylarla-ilgili-karar-1071031435.html
YSK, Muharrem İnce'ye verilen oyları geçerli sayacak
YSK, Muharrem İnce'ye verilen oyları geçerli sayacak
Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T12:52+0300
2023-05-13T12:52+0300
2023-05-13T13:11+0300
2023 türkiye seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu. YSK, Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacağına yönelik kararını açıkladı.Muharrem ince, adaylıktan çekildiğini açıkladığı konuşmasında "Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" ifadelerini kullanmıştı.
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
YSK, Muharrem İnce'ye verilen oyları geçerli sayacak
12:52 13.05.2023 (güncellendi: 13:11 13.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu. YSK, Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacağına yönelik kararını açıkladı.
Muharrem ince, adaylıktan çekildiğini açıkladığı konuşmasında "Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" ifadelerini kullanmıştı.