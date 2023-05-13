https://sputniknews.com.tr/20230513/ukraynali-general-guclu-bir-ekonomiye-sahip-bir-ulkeyle-buyuk-rus-ordusuyla-karsi-karsiyayiz-1071039876.html
Ukraynalı general: Güçlü bir ekonomiye sahip bir ülkeyle, büyük Rus ordusuyla karşı karşıyayız
Ukraynalı general: Güçlü bir ekonomiye sahip bir ülkeyle, büyük Rus ordusuyla karşı karşıyayız
Ukraynalı General Krivonos, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne karşı önemli avantajları olduğunu belirtti. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T20:44+0300
2023-05-13T20:44+0300
2023-05-13T20:45+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
general
rus ordusu
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Ukrayna ordusundan Tümgeneral Sergey Krivonos, Pryamoy televizyonuna demecinde Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı taarruza geçme imkanlarını zorlaştıran önemli avantajları olduğunu söyledi.Tümgeneral Krivonos, “Aslında güçlü bir ekonomiye sahip güçlü bir ülkeyle, büyük Rus ordusuyla karşı karşıyayız. Sorun, oldukça yüksek olmasına rağmen askerlerinin eğitiminden de kaynaklı değil, onların sayısal üstünlükleri söz konusu” diye konuştu.Kiev rejiminin hedeflerine ulaşmasının pek olası görünmediğini dile getiren Krivonos, “Ben de karşı taarruzumuzun başarılı olmasını istiyorum, ancak duruma mantığa uygun bir biçimde bakıyorum” ifadelerini kullandı.Ukrayna yönetiminin yakın zaferi dillendirmeye devam ettiğine, yenilgi durumunda ise her şey için orduyu suçlamaya çalışacağına dikkat çeken general, Batılı müttefiklerin söz verdikleri miktarda teçhizat göndermediklerini ve bunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin durumunu daha da ağırlaştırdığını sözlerine ekledi.
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ukrayna krizi, general, rus ordusu
ukrayna krizi, general, rus ordusu
Ukraynalı general: Güçlü bir ekonomiye sahip bir ülkeyle, büyük Rus ordusuyla karşı karşıyayız
20:44 13.05.2023 (güncellendi: 20:45 13.05.2023) Abone ol
Ukraynalı General Krivonos, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne karşı önemli avantajları olduğunu belirtti.
Ukrayna ordusundan Tümgeneral Sergey Krivonos, Pryamoy televizyonuna demecinde Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı taarruza geçme imkanlarını zorlaştıran önemli avantajları olduğunu söyledi.
Tümgeneral Krivonos, “Aslında güçlü bir ekonomiye sahip güçlü bir ülkeyle, büyük Rus ordusuyla karşı karşıyayız. Sorun, oldukça yüksek olmasına rağmen askerlerinin eğitiminden de kaynaklı değil, onların sayısal üstünlükleri söz konusu” diye konuştu.
Kiev rejiminin hedeflerine ulaşmasının pek olası görünmediğini dile getiren Krivonos, “Ben de karşı taarruzumuzun başarılı olmasını istiyorum, ancak duruma mantığa uygun bir biçimde bakıyorum” ifadelerini kullandı.
Ukrayna yönetiminin yakın zaferi dillendirmeye devam ettiğine, yenilgi durumunda ise her şey için orduyu suçlamaya çalışacağına dikkat çeken general, Batılı müttefiklerin söz verdikleri miktarda teçhizat göndermediklerini ve bunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin durumunu daha da ağırlaştırdığını sözlerine ekledi.