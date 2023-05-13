https://sputniknews.com.tr/20230513/ukrayna-birlikleri-gorlovkadaki-epifani-katedralini-bombaladi-1071034399.html
Ukrayna birlikleri Gorlovka'daki Epifani Katedrali'ni bombaladı
Ukrayna birlikleri Gorlovka'daki Epifani Katedrali'ni bombaladı
Ukrayna birliklerinin Gorlovka'daki Epifani Katedrali'ni bombaladığı bildirildi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T16:18+0300
2023-05-13T16:18+0300
2023-05-13T16:18+0300
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ukrayna
epifani
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Gorlovka kentinin Belediye Başkanı İvan Prihodko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna bombardımanının Gorlovka'daki Epifani Katedrali’nin kulesi ve çok sayıda yapıya zarar verdiğini belirtti.Prihodko, "Ukraynalı neo-Naziler Gorlovka'nın merkezini bombaladı. Epifani Katedrali'nin arazisine düşman mermileri düştü. Katedralin kubbesinin yanı sıra birçok yapı hasar gördü" ifadelerini kullandı.
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gorlovka, ukrayna, epifani
gorlovka, ukrayna, epifani
Ukrayna birlikleri Gorlovka'daki Epifani Katedrali'ni bombaladı
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Ukrayna birliklerinin Gorlovka'daki Epifani Katedrali'ni bombaladığı bildirildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Gorlovka kentinin Belediye Başkanı İvan Prihodko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna bombardımanının Gorlovka'daki Epifani Katedrali’nin kulesi ve çok sayıda yapıya zarar verdiğini belirtti.
Prihodko, "Ukraynalı neo-Naziler Gorlovka'nın merkezini bombaladı. Epifani Katedrali'nin arazisine düşman mermileri düştü. Katedralin kubbesinin yanı sıra birçok yapı hasar gördü" ifadelerini kullandı.