https://sputniknews.com.tr/20230513/spiegel-almanya-ukraynaya-27-milyar-euro-tutarinda-ek-silah-saglayacak-1071030007.html

Spiegel: Almanya, Ukrayna'ya 2.7 milyar euro tutarında ek silah sağlayacak

Spiegel: Almanya, Ukrayna'ya 2.7 milyar euro tutarında ek silah sağlayacak

Spiegel dergisi, Almanya'nın Ukrayna'ya 2.7 milyar euro tutarında yeni bir askeri yardım paketi sağlamayı planladığını aktardı. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T11:19+0300

2023-05-13T11:19+0300

2023-05-13T11:20+0300

ukrayna krizi

almanya

rusya

ukrayna

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Spiegel’e göre, Federal Şansölyelik ve diğer departmanlar gizli görüşmeler sonucunda önümüzdeki haftalarda Kiev'e yaklaşık 2.7 milyar euro tutarında ek silah sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.Askeri yardımın 20 adet Marder piyade savaş aracı, 30 adet Leopard 1 tankı ve 200 civarında keşif uçağını içermesi bekleniyor. Ayrıca Gepard uçaksavar tankları, IRIS-T hava savunma sistemleri, topçu mühimmatı ve araçlarının teslimatı planlanıyor.Dergiye göre, yeni askeri yardım paketi 14 Mayıs Pazar günü Charlemagne Ödülü'nün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye takdimiyle eş zamanlı olarak duyurulacak. Bu ödül, 1950 yılından bu yana her yıl Avrupa'nın birliğine katkıda bulunmuş kişi veya kuruluşlara veriliyor.

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