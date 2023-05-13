https://sputniknews.com.tr/20230513/spiegel-almanya-ukraynaya-27-milyar-euro-tutarinda-ek-silah-saglayacak-1071030007.html
Spiegel: Almanya, Ukrayna'ya 2.7 milyar euro tutarında ek silah sağlayacak
Spiegel: Almanya, Ukrayna'ya 2.7 milyar euro tutarında ek silah sağlayacak
Spiegel dergisi, Almanya'nın Ukrayna'ya 2.7 milyar euro tutarında yeni bir askeri yardım paketi sağlamayı planladığını aktardı. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T11:19+0300
2023-05-13T11:19+0300
2023-05-13T11:20+0300
ukrayna krizi
almanya
rusya
ukrayna
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Spiegel’e göre, Federal Şansölyelik ve diğer departmanlar gizli görüşmeler sonucunda önümüzdeki haftalarda Kiev'e yaklaşık 2.7 milyar euro tutarında ek silah sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.Askeri yardımın 20 adet Marder piyade savaş aracı, 30 adet Leopard 1 tankı ve 200 civarında keşif uçağını içermesi bekleniyor. Ayrıca Gepard uçaksavar tankları, IRIS-T hava savunma sistemleri, topçu mühimmatı ve araçlarının teslimatı planlanıyor.Dergiye göre, yeni askeri yardım paketi 14 Mayıs Pazar günü Charlemagne Ödülü'nün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye takdimiyle eş zamanlı olarak duyurulacak. Bu ödül, 1950 yılından bu yana her yıl Avrupa'nın birliğine katkıda bulunmuş kişi veya kuruluşlara veriliyor.
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Spiegel: Almanya, Ukrayna'ya 2.7 milyar euro tutarında ek silah sağlayacak
11:19 13.05.2023 (güncellendi: 11:20 13.05.2023) Abone ol
Spiegel dergisi, Almanya'nın Ukrayna'ya 2.7 milyar euro tutarında yeni bir askeri yardım paketi sağlamayı planladığını aktardı.
Spiegel’e göre, Federal Şansölyelik ve diğer departmanlar gizli görüşmeler sonucunda önümüzdeki haftalarda Kiev'e yaklaşık 2.7 milyar euro tutarında ek silah sağlanması konusunda anlaşmaya vardı.
Askeri yardımın 20 adet Marder piyade savaş aracı, 30 adet Leopard 1 tankı ve 200 civarında keşif uçağını içermesi bekleniyor. Ayrıca Gepard uçaksavar tankları, IRIS-T hava savunma sistemleri, topçu mühimmatı ve araçlarının teslimatı planlanıyor.
Dergiye göre, yeni askeri yardım paketi 14 Mayıs Pazar günü Charlemagne Ödülü'nün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'ye takdimiyle eş zamanlı olarak duyurulacak. Bu ödül, 1950 yılından bu yana her yıl Avrupa'nın birliğine katkıda bulunmuş kişi veya kuruluşlara veriliyor.