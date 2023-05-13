https://sputniknews.com.tr/20230513/secim-yasakalari-bugun-basliyor-1071030140.html
Seçim yasakları bugün başlıyor
Seçim yasakları bugün başlıyor
seçim yasakları, seçim yasakları neleri kapsıyor, alkol satışı
2023-05-13T11:25+0300
2023-05-13T11:25+0300
2023-05-13T11:58+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
yasak
seçim yasakları
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Bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.Yarın ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları da uygulanacak. Buna göre yarın saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Bununla birlikte seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.
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seçim yasakaları bugün başlıyor, cumhurbaşkanlığı seçimleri, seçim, seçim sonuçları
seçim yasakaları bugün başlıyor, cumhurbaşkanlığı seçimleri, seçim, seçim sonuçları
Seçim yasakları bugün başlıyor
11:25 13.05.2023 (güncellendi: 11:58 13.05.2023) Abone ol
14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri nedeniyle bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın da sabah 6'dan gece 24'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.
Bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek.
Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
Yarın ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları da uygulanacak. Buna göre yarın saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Bununla birlikte seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.
Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.