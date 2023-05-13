https://sputniknews.com.tr/20230513/secim-yasakalari-bugun-basliyor-1071030140.html

Seçim yasakları bugün başlıyor

Seçim yasakları bugün başlıyor

seçim yasakları, seçim yasakları neleri kapsıyor, alkol satışı

2023-05-13T11:25+0300

2023-05-13T11:25+0300

2023-05-13T11:58+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

yasak

seçim yasakları

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Bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.Yarın ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları da uygulanacak. Buna göre yarın saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Bununla birlikte seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

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2023

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seçim yasakaları bugün başlıyor, cumhurbaşkanlığı seçimleri, seçim, seçim sonuçları