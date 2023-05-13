https://sputniknews.com.tr/20230513/secim-turkiyenin-cok-sesli-haber-radyosu-radyo-sputnikten-takip-edilir-1071031343.html
Seçimleri, Türkiye’nin çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik’te takip edin
Seçimleri, Türkiye’nin çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik’te takip edin
‘Seçim özel’ yayını, 14 Mayıs, saat 18.00’den itibaren Radyo Sputnik’te. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T12:52+0300
2023-05-13T12:52+0300
2023-05-13T13:19+0300
2023 türkiye seçimleri
sputnik
seçim özel
yayın
genel seçim
video
mahir boztepe
barış mutlu
fethi yılmaz
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Radyo Sputnik, seçimle ilgili dakika dakika bilgileri, deneyimli gazeteciler ve uzman konuklarla, canlı yayında size ulaştırıyor.Seçim Özel yayını, 14 Mayıs'ta saat 18.00’den itibaren Mahir Boztepe, Fethi Yılmaz, Güçlü Özgan ve Barış Mutlu'nun katılımıyla Radyo Sputnik'te.Radyo Sputnik’i karasal frekanslarımızdan, Telegram’dan veya web sitemizden dinleyebilirsiniz.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0d/1071031048_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2be67a7151f8ef73c82572bab4bbd8f.png
Seçim, Türkiye’nin çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik’te
Seçim, Türkiye’nin çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik’te
2023-05-13T12:52+0300
true
PT0M43S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sputnik, seçim özel, yayın, genel seçim, видео, video, mahir boztepe, barış mutlu, fethi yılmaz, güçlü özgan
sputnik, seçim özel, yayın, genel seçim, видео, video, mahir boztepe, barış mutlu, fethi yılmaz, güçlü özgan
Seçimleri, Türkiye’nin çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik’te takip edin
12:52 13.05.2023 (güncellendi: 13:19 13.05.2023) Abone ol
‘Seçim özel’ yayını, 14 Mayıs, saat 18.00’den itibaren Radyo Sputnik’te.
Radyo Sputnik, seçimle ilgili dakika dakika bilgileri, deneyimli gazeteciler ve uzman konuklarla, canlı yayında size ulaştırıyor.
Seçim Özel yayını, 14 Mayıs'ta saat 18.00’den itibaren Mahir Boztepe, Fethi Yılmaz, Güçlü Özgan ve Barış Mutlu'nun katılımıyla Radyo Sputnik'te.
Radyo Sputnik’i karasal frekanslarımızdan, Telegram’dan
veya web sitemizden dinleyebilirsiniz.