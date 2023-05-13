https://sputniknews.com.tr/20230513/rusya-savunma-bakanligi-kupyansk-yonunde-170ten-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1071033830.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk yönünde 170’ten fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk yönünde 170’ten fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus birliklerinin Kupyansk yönünde 170’ten fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini belirtti. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T16:09+0300
2023-05-13T16:09+0300
2023-05-13T16:09+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Konaşenkov, Rus birliklerinin Kupyansk yönünde 170’ten fazla Ukraynalı askerinin yanı sıra 4 araç, 1 Gvozdika ve 1 Akatsiya obüsünü imha ettiğini söyledi.Konaşenkov’a göre, Krasnıy liman yönünde Ukraynalı 75’ten fazla asker etkisiz hale getirildi.Donetsk yönünde 285'ten fazla Ukraynalı asker ve paralı militan, 2 tank, 3 piyade savaş aracı, 4 zırhlı personel taşıyıcı, 4 araç, 2 kundağı motorlu obüs ve bir D-30 obüsü imha edildi.Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde 155 Ukraynalı asker ve paralı militan, 14 araç ve ABD yapımı bir M777 topçu sistemi yok edildi.Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Krasnoye yerleşim bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 5. Saldırı Tugayının komuta ve gözlem noktasının yanı sıra Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mi-8 helikopteri, 18 insansız hava aracı imha edildi. Ayrıca HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 3 füze önlendi.
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, igor konaşenkov
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, igor konaşenkov
Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk yönünde 170’ten fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus birliklerinin Kupyansk yönünde 170’ten fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Konaşenkov, Rus birliklerinin Kupyansk yönünde 170’ten fazla Ukraynalı askerinin yanı sıra 4 araç, 1 Gvozdika ve 1 Akatsiya obüsünü imha ettiğini söyledi.
Konaşenkov’a göre, Krasnıy liman yönünde Ukraynalı 75’ten fazla asker etkisiz hale getirildi.
Donetsk yönünde 285'ten fazla Ukraynalı asker ve paralı militan, 2 tank, 3 piyade savaş aracı, 4 zırhlı personel taşıyıcı, 4 araç, 2 kundağı motorlu obüs ve bir D-30 obüsü imha edildi.
Güney Donetsk ve Zaporojye yönlerinde 155 Ukraynalı asker ve paralı militan, 14 araç ve ABD yapımı bir M777 topçu sistemi yok edildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DHC) bağlı Krasnoye yerleşim bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 5. Saldırı Tugayının komuta ve gözlem noktasının yanı sıra Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Mi-8 helikopteri, 18 insansız hava aracı imha edildi. Ayrıca HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 3 füze önlendi.