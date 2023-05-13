https://sputniknews.com.tr/20230513/prof-dr-celal-sengor-oyum-kemal-kilicdarogluna-basindan-beri-de-boyleydi-1071035007.html
Prof. Dr. Celal Şengör: Oyum Kemal Kılıçdaroğlu’na, başından beri de böyleydi
Prof. Dr. Celal Şengör: Oyum Kemal Kılıçdaroğlu’na, başından beri de böyleydi
Profesör Dr. Celal Şengör, 14 Mayıs seçimlerinde oyunu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğini açıkladı. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T16:43+0300
2023-05-13T16:43+0300
2023-05-13T16:43+0300
2023 türkiye seçimleri
celal şengör
kemal kılıçdaroğlu
açıklama
seçimler
genel seçimler
cumhurbaşkanlığı seçimleri
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Jeofizikçi Profesör Dr. Celal Şengör, yarınki seçimlerde oyunu ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a vereceği yönündeki iddialara yanıt verdi.Sosyal medyada videolu bir açıklama paylaşan Şengör, “Cumhurbaşkanlığı seçimi için Sinan Oğan Bey'i desteklediğim konusunda, Ötüken Belediyesi adı altında, benim bilmediğim bir kaynak tarafından bir yayın yapılmış. Bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Yapılan düpedüz ahlaksızlıktır. Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'nadır. Başından beri de böyleydi. Bugün de bunu halkımıza ilan etmek isterim” dedi.
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celal şengör, kemal kılıçdaroğlu, açıklama, seçimler, genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri
celal şengör, kemal kılıçdaroğlu, açıklama, seçimler, genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri
Prof. Dr. Celal Şengör: Oyum Kemal Kılıçdaroğlu’na, başından beri de böyleydi
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Profesör Dr. Celal Şengör, 14 Mayıs seçimlerinde oyunu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğini açıkladı.
Jeofizikçi Profesör Dr. Celal Şengör, yarınki seçimlerde oyunu ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a vereceği yönündeki iddialara yanıt verdi.
Sosyal medyada videolu bir açıklama paylaşan Şengör, “Cumhurbaşkanlığı seçimi için Sinan Oğan Bey'i desteklediğim konusunda, Ötüken Belediyesi adı altında, benim bilmediğim bir kaynak tarafından bir yayın yapılmış. Bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Yapılan düpedüz ahlaksızlıktır. Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'nadır. Başından beri de böyleydi. Bugün de bunu halkımıza ilan etmek isterim” dedi.