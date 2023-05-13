https://sputniknews.com.tr/20230513/prof-dr-celal-sengor-oyum-kemal-kilicdarogluna-basindan-beri-de-boyleydi-1071035007.html

Prof. Dr. Celal Şengör: Oyum Kemal Kılıçdaroğlu’na, başından beri de böyleydi

Prof. Dr. Celal Şengör: Oyum Kemal Kılıçdaroğlu’na, başından beri de böyleydi

Profesör Dr. Celal Şengör, 14 Mayıs seçimlerinde oyunu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğini açıkladı. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T16:43+0300

2023-05-13T16:43+0300

2023-05-13T16:43+0300

2023 türkiye seçimleri

celal şengör

kemal kılıçdaroğlu

açıklama

seçimler

genel seçimler

cumhurbaşkanlığı seçimleri

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Jeofizikçi Profesör Dr. Celal Şengör, yarınki seçimlerde oyunu ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a vereceği yönündeki iddialara yanıt verdi.Sosyal medyada videolu bir açıklama paylaşan Şengör, “Cumhurbaşkanlığı seçimi için Sinan Oğan Bey'i desteklediğim konusunda, Ötüken Belediyesi adı altında, benim bilmediğim bir kaynak tarafından bir yayın yapılmış. Bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Yapılan düpedüz ahlaksızlıktır. Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'nadır. Başından beri de böyleydi. Bugün de bunu halkımıza ilan etmek isterim” dedi.

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celal şengör, kemal kılıçdaroğlu, açıklama, seçimler, genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri