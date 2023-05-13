https://sputniknews.com.tr/20230513/ozel-hastaneler-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-yayimlandi-1071038341.html

'Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımlandı

'Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımlandı

Muayenehane sahibi hekimler, kendi illerinde ameliyat yapabileceği özel sağlık kuruluşu bulunmaması veya kontenjanlarının dolu olması durumunda, Sağlık... 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T19:31+0300

2023-05-13T19:31+0300

2023-05-13T19:31+0300

türkiye

özel hastane

yönetmelik

sağlık bakanlığı

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'Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile Ayakta Teşhis ve 'Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Her iki yönetmelikte yapılan değişiklerle, muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat yapmalarına kolaylık sağlanması amaçlanıyor.Yönetmelik değişikleri kapsamında, muayenehane sahibi hekimler kendi illerinde ameliyat yapabileceği özel sağlık kuruluşu bulunmaması veya kontenjanlarının dolu olması durumunda, Bakanlığın izniyle diğer illerdeki özel sağlık kuruluşlarında ameliyat yapabilecek.Muayenehanenin hizmet verdiği ilde ilgili branşta hizmet verebilmesi için bu yönetmelik kapsamında belirtilen sınırlamalar veya gereklilikler sebebiyle sözleşme akdedilebileceği uygun özel sağlık kuruluşu bulunmaması halinde mümkün olan yakın bir ilde Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan ilgili komisyondan görüş alınarak sözleşme yapılabilecek.Poliklinik oda standardı, araç-gereç, personel ve ruhsat işlemlerine ilişkin uygulamaya yönelik değişiklikler de yönetmelikle belirlendi.

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özel hastane, yönetmelik, sağlık bakanlığı