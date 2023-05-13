https://sputniknews.com.tr/20230513/muharrem-inceye-yonelik-paylasimlar-hakkinda-sorusturma-17-gozalti-1071033687.html

Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar hakkında soruşturma: 17 gözaltı

Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar hakkında soruşturma: 17 gözaltı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik şantaj, tehdit, sahtecilik suçundan 17 kişi gözaltına alındı. 4 kişi aranıyor. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T15:54+0300

2023-05-13T15:54+0300

2023-05-13T15:54+0300

politika

muharrem ince

gözaltı

ankara

türkiye

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin olarak yapılan incelemelerde şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 17 kişi gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Ayrıca şüphelilerden yurt dışında bulunan 4 kişi hakkında yakalama emri talep edilmiş, diğer şüpheliler gözaltına alınmış olup şüpheliler emniyetteki ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir."

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muharrem ince, gözaltı, ankara, türkiye