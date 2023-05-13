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Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar hakkında soruşturma: 17 gözaltı
Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar hakkında soruşturma: 17 gözaltı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik şantaj, tehdit, sahtecilik suçundan 17 kişi gözaltına alındı. 4 kişi aranıyor. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T15:54+0300
2023-05-13T15:54+0300
2023-05-13T15:54+0300
politika
muharrem ince
gözaltı
ankara
türkiye
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin olarak yapılan incelemelerde şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 17 kişi gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Ayrıca şüphelilerden yurt dışında bulunan 4 kişi hakkında yakalama emri talep edilmiş, diğer şüpheliler gözaltına alınmış olup şüpheliler emniyetteki ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir."
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muharrem ince, gözaltı, ankara, türkiye
muharrem ince, gözaltı, ankara, türkiye
Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar hakkında soruşturma: 17 gözaltı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik şantaj, tehdit, sahtecilik suçundan 17 kişi gözaltına alındı. 4 kişi aranıyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin olarak yapılan incelemelerde şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 17 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs’ta Twitter'da yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen yürütülen soruşturma çerçevesinde 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir."
Ayrıca şüphelilerden yurt dışında bulunan 4 kişi hakkında yakalama emri talep edilmiş, diğer şüpheliler gözaltına alınmış olup şüpheliler emniyetteki ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir."